Ирина Федишин оскандалилась заявлением о ЛГБТ-сообществе. На ее высказывания отреагировала телеведущая и актриса Дева Монро, она же Неугомонная Монро.

Актуально "Это большой грех, они себя разрушают": Федишин оскандалилась очередным заявлением о ЛГБТ-сообществе

Дева Монро о гомофобной позиции Федишин

Телеведущая шокирована позицией украинской певицы. Она также удивлена, что звезду пригласили в жюри Евровидения, где толерантно относятся к любым проявлениям личностей, а участниками шоу часто становятся представители ЛГБТ-сообщества. К примеру, в этом году таким был участник от Австралии Шелдон Райли .

Мой мозг пылает: оказывается певица Ирина Федишин — гомофобка, считает ЛГБТ разрушающими себя грешниками (это прямая речь). И ее приглашают в жюри самого эгегейского конкурса в Европе. Как так, Карл? Бл*дь. Ну, сиди в своем маленьком храме, пой для духовных верующих. Маленькая биографическая справка: имеет экономическое образование и окончила музыкальную школу. Такое,

– поделилась Монро.

Что сказала Ирина Федишин

Раз комментируя баллы, выставленные национальным жюри Украины, Ирина Федишин высказалась о гомосексуальных людях, которых осуждала и раньше. Она призналась, что ей якобы было тяжело смотреть Евровидение-2022, потому что там были представители ЛГБТ.

"Я отвлекалась от этого. Несмотря на то, что ЛГБТ-сообщество для меня – это большой грех, но я этих людей не осуждаю. Потому что это их жизнь и они сами ее разрушают. Если вам так нравится – мы все будем отвечать перед Богом. Я – духовный человек, я четко знаю, что это тяжелый грех, но каждый делает выводы. Мы все разные, мы не святы, все грешат, пожалуйста, – вам нравится себя разрушать – разрушайте", – заявила артистка.

Реакция сети

Под мыслями Девы Монро схожими убеждениями делятся и ее поклонники и подписчики. Они тоже не понимают, как Ирина Федишин стала одной судьей.