Ирина Федишин оскандалилась заявлением о ЛГБТ-сообществе. На ее высказывания отреагировала телеведущая и актриса Дева Монро, она же Неугомонная Монро.
Актуально "Это большой грех, они себя разрушают": Федишин оскандалилась очередным заявлением о ЛГБТ-сообществе
Дева Монро о гомофобной позиции Федишин
Телеведущая шокирована позицией украинской певицы. Она также удивлена, что звезду пригласили в жюри Евровидения, где толерантно относятся к любым проявлениям личностей, а участниками шоу часто становятся представители ЛГБТ-сообщества. К примеру, в этом году таким был участник от Австралии Шелдон Райли .
Мой мозг пылает: оказывается певица Ирина Федишин — гомофобка, считает ЛГБТ разрушающими себя грешниками (это прямая речь). И ее приглашают в жюри самого эгегейского конкурса в Европе. Как так, Карл? Бл*дь. Ну, сиди в своем маленьком храме, пой для духовных верующих. Маленькая биографическая справка: имеет экономическое образование и окончила музыкальную школу. Такое,
– поделилась Монро.
Что сказала Ирина Федишин
Раз комментируя баллы, выставленные национальным жюри Украины, Ирина Федишин высказалась о гомосексуальных людях, которых осуждала и раньше. Она призналась, что ей якобы было тяжело смотреть Евровидение-2022, потому что там были представители ЛГБТ.
"Я отвлекалась от этого. Несмотря на то, что ЛГБТ-сообщество для меня – это большой грех, но я этих людей не осуждаю. Потому что это их жизнь и они сами ее разрушают. Если вам так нравится – мы все будем отвечать перед Богом. Я – духовный человек, я четко знаю, что это тяжелый грех, но каждый делает выводы. Мы все разные, мы не святы, все грешат, пожалуйста, – вам нравится себя разрушать – разрушайте", – заявила артистка.
Реакция сети
Под мыслями Девы Монро схожими убеждениями делятся и ее поклонники и подписчики. Они тоже не понимают, как Ирина Федишин стала одной судьей.
- "Не перестану это повторять, некоторым артистам лучше роты залепить скотчем";
- "Эта Федишин – это какой-то тотальный п*здец. И когда уже наконец покажут людей, которые выбрали это полоумное жюри?";
- "Нет, ну она всегда была очень тупой";
- "Да-да. У нас еще много таких";
- "Федишин рассказывает, что поставила 10 баллов Польши, но бросила их на десятое место – так она просто глупая блондинка. А сейчас выяснилось, что тупая и ограниченная";
- "Боже, какое конченое!";
- "Все вопросы к Суспільному. Как такой человек мог появиться в жюри? Как вообще могло появиться такое некомпетентное жюри?";
- "Как она оказалась в том жюри?! Что она несет? Кто это вообще?!";
- "Она на сцене и в жюри, потому что у него есть "папика", то есть ее муж спонсор и продюсер. ЛГБТ грешники, но у самой образ "Бордельна Барби". Ну такое";
- "Тупость – это тяжкий грех".