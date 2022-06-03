В военной форме и с оружием в руках: эксхолостяк Максим Михайлюк присоединился к ВСУ

3 июня 2022 , 12:17
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инстаграмм Максима Михайлюка

Герой 10 сезона шоу "Холостяк" Максим Михайлюк опубликовал фото, где изображен в военной форме и с оружием в руках. В настоящее время мужчина служит в Вооруженных Силах Украины.

Все больше известных мужчин становится на защиту Украины с оружием в руках. Пилот Максим Михайлюк, также являвшийся главным героем романтического реалити-шоу "Холостяк", опубликовал редкое фото со службы.

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Максим Михайлюк надел военную форму

Максим во время войны почти ничего не публикует в социальных сетях. Поэтому любители часто интересуются, где сейчас находится пилот. На днях Михайлюк поделился кадрами, где показал, что защищает Украину вместе с другими мужчинами.

Эксхолосяк распространил селфи, на котором изображен в военной форме. Также в сторож он распространил короткий ролик, на котором позировал с оружием в руках. Михайлюк не рассекречивает, к какому подразделению присоединился. Однако в подписи на фото сообщил, что служит в десантно-штурмовых войсках Украины.


Максим Михайлюк в военной форме / Фото с инстаграмма мужчины


Максим Михайлюк служит в ВСУ / Скриншот из инстаграмм-сториз мужчины

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Автор: Христина Кобак