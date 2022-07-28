После неудачной попытки сбежать из Украины: внук Софии Ротару показал фото из Парижа

Внук певицы Софии Ротару, похоже, сумел уехать из Украины. Он похвастался фото из Франции.

Внук певицы Софии Ротару Анатолий Евдокименко пытался незаконно скрыться из Украины. Возможно, ему действительно удалось уехать.

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Внук Ротару, вероятно, уехал из страны

Анатолий Евдокименко опубликовал несколько инстаграм-сториз. Он показал улицы Парижа, где видна Эйфелева башня. Мужчина никак не прокомментировал фото, однако в сети подозревают, что он уехал во Францию.



Улицы Парижа / Фото с инстаграм-сториз



Улицы Парижа / Фото с инстаграм-сториз

Что София Ротару говорит о войне

Певица, жившая на две страны, нарушила молчание только на 5 день войны. Она сообщила, что находится в Киеве и молится о защитниках.

Концертный директор Софии Ротару заявил, что она вроде бы всегда была аполитичной и является артисткой СССР. Он также предположил, что звезда опасается за гастроли в России.

В последний раз Ротару комментировала только ужасные обстрелы ТЦ в Кременчуге и центре Винницы, публикуя фото свечи и кадры последствий обстрелов.