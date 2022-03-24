23 марта внуку Софии Ротару, которая активно гастролировала в России, а теперь молится за украинских военных, исполнилось 28 лет. По этому случаю он опубликовал сториз в инстаграмме.

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Внук Софии Ротару появился в соцсетях

Анатолий Евдокименко отметил 28-летие. По этому случаю он опубликовал в инстаграмме черно-белое фото, на котором изображен в модной одежде.



Анатолию Евдокименко исполнилось 28 / Скриншот инстаграм-сториз Евдокименко

Напомним, 7 марта на границе с Молдовой правоохранители задержали группу мужчин, пытавшихся незаконно покинуть Украину. 8 украинцев призывного возраста пытались покинуть страну на лодке. Среди уклонистов были родственники Софии Ротару – внук и сын.