23 марта внуку Софии Ротару, которая активно гастролировала в России, а теперь молится за украинских военных, исполнилось 28 лет. По этому случаю он опубликовал сториз в инстаграмме.
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Внук Софии Ротару появился в соцсетях
Анатолий Евдокименко отметил 28-летие. По этому случаю он опубликовал в инстаграмме черно-белое фото, на котором изображен в модной одежде.
Анатолию Евдокименко исполнилось 28 / Скриншот инстаграм-сториз Евдокименко
Напомним, 7 марта на границе с Молдовой правоохранители задержали группу мужчин, пытавшихся незаконно покинуть Украину. 8 украинцев призывного возраста пытались покинуть страну на лодке. Среди уклонистов были родственники Софии Ротару – внук и сын.
София Ротару долгое время живет и развивает карьеру в России. После начала полномасштабной войны, которую Россия начала на территории Украины, она опубликовала в инстаграмме сообщение, в котором написала, что любит Украину.