Внук певицы Софии Ротару Анатолий Евдокименко пытался незаконно скрыться из Украины. Возможно, ему действительно удалось уехать.
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Внук Ротару, вероятно, уехал из страны
Анатолий Евдокименко опубликовал несколько инстаграм-сториз. Он показал улицы Парижа, где видна Эйфелева башня. Мужчина никак не прокомментировал фото, однако в сети подозревают, что он уехал во Францию.
Улицы Парижа / Фото с инстаграм-сториз
Улицы Парижа / Фото с инстаграм-сториз
Что София Ротару говорит о войне
- Певица, жившая на две страны, нарушила молчание только на 5 день войны. Она сообщила, что находится в Киеве и молится о защитниках.
- Концертный директор Софии Ротару заявил, что она вроде бы всегда была аполитичной и является артисткой СССР. Он также предположил, что звезда опасается за гастроли в России.
- В последний раз Ротару комментировала только ужасные обстрелы ТЦ в Кременчуге и центре Винницы, публикуя фото свечи и кадры последствий обстрелов.