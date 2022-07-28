Внук певицы Софии Ротару Анатолий Евдокименко пытался незаконно скрыться из Украины. Возможно, ему действительно удалось уехать.

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Внук Ротару, вероятно, уехал из страны

Анатолий Евдокименко опубликовал несколько инстаграм-сториз. Он показал улицы Парижа, где видна Эйфелева башня. Мужчина никак не прокомментировал фото, однако в сети подозревают, что он уехал во Францию.


Улицы Парижа / Фото с инстаграм-сториз


Улицы Парижа / Фото с инстаграм-сториз

Что София Ротару говорит о войне

  • Певица, жившая на две страны, нарушила молчание только на 5 день войны. Она сообщила, что находится в Киеве и молится о защитниках.
  • Концертный директор Софии Ротару заявил, что она вроде бы всегда была аполитичной и является артисткой СССР. Он также предположил, что звезда опасается за гастроли в России.
  • В последний раз Ротару комментировала только ужасные обстрелы ТЦ в Кременчуге и центре Винницы, публикуя фото свечи и кадры последствий обстрелов.