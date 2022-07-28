Внук певицы Софии Ротару Анатолий Евдокименко пытался незаконно скрыться из Украины. Возможно, ему действительно удалось уехать.

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Внук Ротару, вероятно, уехал из страны

Анатолий Евдокименко опубликовал несколько инстаграм-сториз. Он показал улицы Парижа, где видна Эйфелева башня. Мужчина никак не прокомментировал фото, однако в сети подозревают, что он уехал во Францию.



Улицы Парижа / Фото с инстаграм-сториз



Улицы Парижа / Фото с инстаграм-сториз

Напомним, 7 марта на границе с Молдовой правоохранители задержали группу мужчин, пытавшихся незаконно покинуть Украину. Они хотели пересечь границу на лодке. Среди 8 мужчин призывного возраста были родственники Софии Ротару – внук и сын. Внук артистки не отреагировал на скандал, остается молчаливым в сети, но в день рождения поделился своим фото.

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