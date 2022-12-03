Внук Софии Ротару оправдался за побег из Украины: "Чтобы начать новую жизнь"

В начале полномасштабного вторжения внук Софии Ротару – Анатолий Евдокименко пытался уехать за границу, но не получилось. Спустя время ему все-таки удалось покинуть Украину. Сделал это якобы для того, "чтобы начать новую жизнь".

Еще летом Евдокименко кичился фотографиями из Парижа. Ему все-таки удалось незаконно покинуть территорию Украины во время военного положения.

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Внук Ротару уехал, "чтобы начать новую жизнь"

Анатолий строит музыкальную карьеру под псевдонимом SHMN. В новом интервью он назвал себя кочевником и оправдался за бегство из Украины во время войны. Так внук Софии Ротару подтвердил, что все-таки уехал из страны.

С началом войны я был вынужден покинуть страну, чтобы начать новую жизнь. Уже более 6 месяцев я живу жизнью настоящего кочевника, которая многому меня научила и дала новый взгляд на жизнь,

– сказал Анатолий.

Анонс этого разговора 28-летний Евдокименко публиковал в своем инстаграмме. Артист общался с журналистами после премьеры трека Sweet Dreams.

В разговоре Евдокименко также назвал этот год "самым сложным в своей жизни, но с величайшими преобразованиями". Подчеркнул, что это "действительно разрушительный и трагический год для всего народа Украины", выразил соболезнования "всем семьям, потерявшим родных в разгар этой войны".

В то же время Анатолий не отметил, где находится сейчас и как ему удалось выехать из страны, где внедрено военное положение.

Известные мужчины Украины, которые во время войны живут за границей

Танцовщик Влад Яма сейчас отсиживается с родными в США. Недавно хореограф оконфузился постом, в котором отметил, что главное сейчас – безопасность семьи, а для работы на радио он слишком красив. Потому, поскольку работы на телевидении сейчас нет, Влад уехал в США.

Главный герой "Холостяка-11" Михаил Заливако, который на реалити-шоу неоднократно рассказывал, как любит родной Харьков, в октябре уехал в США. Сейчас он не активен в соцсетях, не рассказывает о войне в Украине, в частности об обстрелах Харькова.

С самого начала полномасштабного вторжения музыкант Сергей Бабкин с семьей жил за границей. Только недавно артист вернулся в Украину, дал здесь несколько концертов.