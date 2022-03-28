Вместо Москвы – Украина: рокеры из Scorpions сменили строчки своего хита Winds of Change
Источник:ютуб Микаэля Соренсена
Культовая немецкая рок-группа Scorpions не впервые поддерживает Украину. Сначала музыканты поднимали сине-желтый флаг на одном из концертов, а теперь сменили слова легендарного хита Winds of Change, в котором фигурировала Москва.
Знаменитую песню Winds of Change группа Scorpions выпустила в 1990 году по случаю окончания холодной войны и перестройки СССР. Она начинается со строк "Я иду вдоль Москвы-реки в парк Горького, слушая ветер перемен".
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В Winds of Change вместо Москвы – Украина
Отныне никакой Москвы, вместо российской столицы – Украина: "А теперь послушай мое сердце – оно говорит Украина". Впервые новая версия хита Scorpions прозвучала на концерте в Лас-Вегасе, 27 марта. Вокалист группы Клаус Майне объяснил эти изменения тем, что Winds of Change – призывает к миру, а Россия, как известно, совершает только зверства.
Эта песня призывает к миру, и сегодня, я считаю, мы должны спеть ее еще громче. Мы посвящаем ее храбрым людям в Украине,
– заявил рокер.
Scorpions заменили "Москву" на "Украину" в своем хите Winds of Change: видео
Кто из звезд изменил свои песни из-за войны с Россией
- Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, пообещал с 24 февраля петь только Russia goodbye в своем хите Lasha Tumbai по Евровидению 2007.
- Музыкант Сергей Бабкин перепел легендарный хит "Солдат", который выпустил в группе 5'nizza. В нем теперь есть строки о российском военном корабле и свободной "Україні-неньці".
- Певица Наталья Могилевская перепела песню "Місяць" с актуальными словами о войне: "Я кажу "ні"! Жахливій цій війні. І бачу уві сні, мирне небо. Я кажу "ні"! Країна у вогні. Та переможні дні, йдуть до тебе".