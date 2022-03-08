Многие годы Андрей Данилко доказывал миру, что на Евровидении-2007 в образе Верки Сердючки спел Lasha Tumbai, а не Russia goodbye, как ему упрекали. Однако после войны, которую Кремль развязал в Украине, он решил не церемониться и официально изменил свою скандальную песню, чтобы задеть россиян.

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Андрей Данилко будет петь Russia goodbye

Ребята, с 24 февраля, никакого Lasha Tumbai в этой песне... Это только Russia goodbye. Я не пел этого. Вы хотели это услышать, вот вы услышите,

– резко заявил Андрей Данилко.

Он добавил, что еще в 2007 году убедился: Путин – ас в зомбировании и пропаганде. Российское ТВ так накрутило людей против Верки Сердючки так, что в ней усомнился даже Филипп Киркоров.

"Для меня война началась в 2007 году. Они накрутили, зомбировали людей так, что все были уверены, что я пел фразу Russia goodbye, о которой там и упоминания не было", – эмоционально добавил Андрей Данилко.

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Андрей Данилко о войне в Украине

На четвертый день войны Верка Сердючка показала средний палец оккупантам , а украинцев попросила помогать армии, терробороне и друг другу.

Президенту РФ Путину Данилко советовал повторить судьбу Гитлера – зайти в свой бункер и застрелиться .

Кроме того, шоумен заступился за своих молчащих российских друзей. Он признался, что за черные квадратики в поддержку Украины им звонили с угрозами .