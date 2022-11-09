Военнослужащий ВСУ рассказал, что на творчество в войну не всегда хватает времени, однако успевает фиксировать важные моменты для своих будущих песен.

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"За эти месяцы войны пережил многое. Плакал, когда терял друзей. От этого больно. Некоторые песни рождаются от гордости. Ты смотришь, ты гордишься народом, в котором каждый боец готов отдать свою жизнь за свою страну. Это дает настоящие эмоции", – рассказал Ярмак.

"Пытаюсь писать на дежурствах. Пока стоишь, у тебя есть время написать какие-то строки… Потом вырываешься на студию и записываешь песню… Сейчас я понимаю, какая ответственность культуры и насколько каждое слово должно быть громким", – добавил рэпер.

Он понимает, что на передовых позициях ребятам не до музыки и пел, но свою задачу он видит в том, что наполнить тот момент правильными словами.

Я сам в какой-то момент был в таком состоянии, когда ты готов погибнуть как герой. Ты переходишь границу внутри себя, и это плохо. Надо жить как герой, побеждать как герой, продолжать свой героический род и воспитать его,

– признался Ярмак.

Напомним, что свой путь в ВСУ Александр начал в первый день вторжения России по всей границе 24 февраля. Тогда он вступил в роту охраны Киева и учился уже в боях. Он был на "зачистке" после увольнения Киевщины, заходил на позиции штабов россиян. Сейчас Александр Ярмак работает на трех направлениях, также участвует в "Культурном десанте" с другими звездами-сослужывцами.