Дизайн детской готов, – новая любимая Остапчука показала, каким будет интерьер загородного дома
Источник:Владимир Остапчук
На днях ведущий Владимир Остапчук поделился с подписчиками радостными новостями о загородном доме, который тот приобрел со своей бывшей женой Кристиной Горняк. Шоумен продолжает обустраивать жилье.
Следовательно, он с любимой поделились фото, как будет выглядеть их гостиная. Кроме того, Екатерина Полтавская показала дизайн детской. Раньше телеведущий как раз признался, что хочет еще двоих детей. В то же время у Остапчука уже есть двое детей от первого брака с Еленой Войченко. Сейчас малыши живут с мамой в Канаде.
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Остапчук показал, как будут смотреться комнаты в новом доме
В конце июля Екатерина и Владимир продолжили ремонт в загородном доме. Остапчук тогда поделился своими идеями о расположении комнат и планировке дома. Однако из-за плохого самочувствия не смог поехать в мебельный магазин. Следовательно, его новая девушка сама занялась этим. Она присматривалась к мебели для дома. В частности, диван, стулья и стол. Также девушка со специалистами подобрала освещение в обеденную зону. Теперь шоумен показал, как это будет выглядеть.
Помните, Катя недавно выбирала стол, стулья и освещение? Катя, у тебя отличный вкус,
– отметил телеведущий.
Владимир Остапчук показал, как будет выглядеть обеденная зона / Скриншот из инстаграмм-сторис
Кроме этого Екатерина поделилась, что дизайн детской для загородного дома уже готов.
Возлюбленная Остапчука показала, как будет выглядеть детская / Скриншот из инстаграмм-сторис
Дом Остапчука и Горняк: что известно
- В начале июня Владимир Остапчук и его девушка занялись обустройством дома "Золоче Прованс". Уже тогда его бывшая жена резко отреагировала и пожалела, что не заключила с шоуменом брачный договор.
- Впоследствии Остапчук утвердительно ответил на вопрос, планирует ли жить с Екатериной в этом доме. Кристина тогда заметила, что с ней никто этого вопроса не решил, хотя по закону половина дома принадлежит именно ей как совместно нажитое имущество.
- В июле Владимир Остапчук продолжил ремонт дома. Его бывшая жена в ответ на кадры из жилья резко обратилась к эксу и намекнула на суд.
- Несмотря на это, шоумен с новой избранницей и дальше обустраивают жилье. В их планах – переехать в коттедж до конца этого года. Следовательно, Новый год Владимир с Екатериной планируют праздновать уже в собственном доме.
- В то же время Кристина Горняк заявляет, что вопрос с недвижимостью еще не решено. По словам нотариуса, ее бывший муж не соблюдает договоренности и на переговоры не идет.