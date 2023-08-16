Он создает специальные театрализованные ролики, в которых призывает людей донатить на армию. В частности, в последнем видео он сделал модернизированный кавер на песню Александра Пономарева "Он ждет ее". Трек комик назвал "Он ждет донати".

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Вася Байдак открыл новый сбор на армию

Юморист открыл сбор всего два дня назад. Цель – 5 миллионов гривен. Собранные деньги он отправит на ремонт автомобилей и техники для украинской бригады, купит пикапы, тепловизоры, рации, антенны и многое другое.

На этот раз собираем на кучу замечательных вещей для разных подразделений с разных сторон передовой,

– отметил Вася.

Реакция сети

Под публикацией пользователи сильно поддержали стендап-комика. Большинство комментаторов было поражено работой Васи. Они его поблагодарили и призвали продолжать в том же духе:

"Когда спел лучше, чем оригинал";

"Не огонек, а пламя";

"Это просто какие-то нереальные видео. Каждый раз жертвую пару тысяч, когда вижу театрализованное собрание Байдака. Очень круто! Вася, не останавливайся";

"Певец, который прикрывается званием стендап-комика";

"Каждый раз кажется, что это непревзойденно и каждый раз вы превосходите";

"Это самый талантливый подход к сборам, который я видела";

"Это не просто гениально, мы теперь просто не можем жить без этих песен и донатов для Васи. Безгранично сильно благодарю за хорошее настроение в темные времена";

"Это очередная гениальность. Спасибо";

"Вася, спасибо за вашу помощь войску. Невероятная работа".

Отметим, чуть больше суток сбор удалось закрыть.



Сбор Васи Байдака закрыт / Скриншот с инстаграмм-сторис

К слову, помимо последнего римейка песни Александра Пономарева, комик демонстрировал свой музыкальный талант и в других проектах.