Эван передает привет: Владимир Остапчук умилил забавным видео с сыном
После развода с первой женой Еленой Войченко шоумен Владимир Остапчук крайне редко видит детей – 7-летнюю дочь Эмилию и 2-летнего сына Эвана. На днях звездному отцу удалось провести время с детьми. С младшим отпрыском он снял забавное видео.
Источник: Инстаграм Владимира Остапчука
Сын Эван позировал на коленях у папочки, который навестил его в детском саду. В свои 2 года он уже не стесняется камер и растет артистичным мальчиком.
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Владимиру Остапчуку удалось увидеться и с дочерью Эмилией, к которой он приехал в частную школу. Ведущий признался, что это единственная возможность заниматься воспитанием детей, ведь бывшая жена запрещает им приходить в дом отца и Кристины Горняк. "Приехал к принцессе в школу. Иначе, к сожалению, не могу видеться", – признался он в инстаграм-сторис.
Видео Владимира Остапчука с сыном
После обеда в садике шоумен возился с маленьким Эваном. На камеру мальчик передал приветствие более 400-тысячной аудитории папочки в инстаграме. Он был одет в синий полосатый костюм и застенчиво помахал рукой в камеру. Из видео видно, что даже несмотря на редкие встречи у Владимира Остапчука близкие отношения с сыном.
"Эван передает всем "привет", – написал Владимир Остапчук.
Забавный ролик умилил пользователей. Множество сторонников шоумена подчеркнули, что Эван очень похож на него:
- Маленькая копия отца;
- Как он похож на тебя;
- Сыночек – ваша копия, Владимир! Счастья ему и почаще видеться с вами;
- Очень похожи;
- Папин сыночек.
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