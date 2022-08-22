Владимир Остапчук улетел в Канаду и впервые за полгода встретился с детьми: милое фото

Владимир Остапчук – резидент Канады, куда планировал переезжать с семьей. На днях он прилетел в Торонто, чтобы провести благотворительный аукцион в поддержку ВСУ, а в инстаграм-сторис показал еще одну причину своего визита.

В Канаде Владимир Остапчук встретился с детьми – дочерью Эмилией и сыном Эваном, с которыми расстался шесть месяцев назад. В последний раз они видели отца ночью на границе, когда выезжали из Украины вместе с мамой Еленой Войченко и получали от него "энное количество тысяч долларов".

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Остапчук впервые за полгода увидел детей

Похоже, ведущий впервые за время войны пообщался с детьми от первого брака, ведь экс-жена везде его заблокировала и даже запретила поздравлять Эмилию с днем рождения. Он встретился с ними в Торонто и повез на озеро Онтарио, где развлекал в песке.

"Здесь как море, только водичка несоленая", – подписал Владимир Остапчук.

Владимир Остапчук с детьми в Канаде / Фото из инстаграм-сторис шоумена

Какой благотворительный аукцион будет вести Остапчук в Торонто

недавно у Остапчука разгорелся скандал с экс-женой Еленой Войченко, в который вмешался ее отец. Она назвала Кристину Горняк "профессиональной любовницей Шуфрича" , а бывший тесть угрожал и советовал шоумену "прощаться с карьерой"

В Торонто Остапчук приехал, чтобы провести международный онлайн-аукцион, на котором собирают деньги на спутниковые станции Starlink и промышленные дроны DJI для 93-й мотострелковой бригады "Холодный Яр". К благотворительному аукциону присоединились волонтеры из Канады, известные украинские музыканты, певцы, спортсмены, телезвезды – Виталий Кличко, Тина Кароль, Настя Каменских, Юлия Санина и другие.

Победители аукциона будут объявлены во время Live Event 23 августа в Торонто. Мероприятие пройдет по адресу 21 Old Mill Road. Его ведущим избрали именно Остапчука.