Приехав в Киев, артистка привлекла внимание к важной теме – возвращение украинских военнопленных, оборонявших Мариуполь.

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Джамала в Киеве призвала освободить защитников Мариуполя

С начала полномасштабного вторжения Джамала находилась за границей, где давала благотворительные концерты в поддержку Украины. В канун Дня Независимости она вернулась и показала фото с прогулки по центру столицы.

Впервые за время войны артистка побывала дома, увиделась с мужем Бекиром. Однако сыновей пока не решилась привезти в Украину. Своими глазами Джамала увидела технику, которую оккупанты привезли на нашу землю. Однако теперь эта техника уничтожена. Это пример того, что будет с каждым врагом, пришедшим в Украину с войной.

Знакомо ли вам чувство, когда ты просыпаешься как-то и понимаешь, что ты просто не можешь дышать и жить без дома? Приблизительно так прошли мои полгода,

– сказала Джамала.

Также она пришла в здание КГГА с плакатом, на котором призвала освободить защитников "Азовстали", которые уже 3 месяца находятся в российском плену.



Джамала призвала уволить защитников Мариуполя / Фото из инстаграмма певицы



Джамала призвала уволить защитников Мариуполя / Фото из инстаграмма певицы

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