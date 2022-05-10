Телеведущий Владимир Остапчук еще до войны постоянно конфликтовал с бывшей супругой Еленой Войченко. Даже война не смогла поменять отношения между экс-парой.

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Владимир Остапчук не смог договориться с экс-женой

Шоумен рассказал, что когда проснулся 24 февраля в 5 часов от взрывов, вместе с Кристиной стал собираться уезжать. Тогда жена предложила позвонить Елене Войченко, чтобы ехать вместе.

Я звоню – сбрасывает. Еще раз звоню, на соцсетях я был заблокирован, после этого я пишу прямо на почту. Лена, говорю, началась война, сейчас мы уезжаем, Кристина на своей машине я на своей, я забираю тебя и детей. У меня до сих пор это такая история… Мы не договорились с ней,

– признался Владимир.

"Война – это штука, которая очень четко показывает людей. И в те моменты, когда нужно сплачиваться и думать о будущем, то, как обезопасить самых любимых людей, некоторые делают не очень хорошо. Они уехали, Елена отказалась ехать с нами. Она разблокировала, я сказал: все что потом, решим потом, сейчас началась война, надо уезжать. После этого они уехали в Умань к родителям", – добавил мужчина.



Владимир Остапчук с сыном / Фото из инстаграма Остапчука

Уже через 2 – 3 дня в переписке Остапчук понял, что его экс-дружина и дети на западе Украины. Потом и сама Елена призналась, что уезжает за границу, после чего они встретились ночью.

Я приехал ночью, где-то 11 часов вечера, увидел Эмилию, Эвана, последний раз их обнял, передал некоторые вещи материальные и она уехала за границу. И после этого заблокировала меня. Я звоню по 3 – 4 раза в день на разные мессенджеры и она не отвечает, или игнорирует, или "ограниченное принятие звонков",

– заявил телеведущий.

Владимир рассказал, что планшет его дочери привязан к телефону. Только так он смог понять, что скорее всего его потомки сейчас в Канаде: "Не было нормального общения, особенно после того, как все началось в войну, когда она уехала за границу и не дала возможности, чтобы у детей был отец. После войны разберемся".

Напомним, что Елена Войченко рассказывала, почему, по ее мнению, она не может найти общий язык с Остапчуком. По ее словам, она просила помогать с воспитанием детей, но ведущий якобы расценивал это как просьбу возобновить отношения.