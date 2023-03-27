Остапчук спародировал Ханумака, который завершил музыкальную карьеру после скандала – видео
Источник:Владимир Остапчук
Ведущий Владимир Остапчук спародировал обращение Руслана Ханумака о том, что он завершает карьеру музыканта. Шоумен посмеялся, как эта карьера окончилась, не начавшись.
После реакции Алины Шаманской на скандал с треком "Дика дичка" от Руслана Ханумака, свое мнение выразил и Владимир Остапчук. Он сделал это в юмористическом стиле.
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Остапчук потролил Ханумака после скандала
Шоумен опубликовал инстаграм-сториз, где сообщил, что "все пропустил" из-за своих поездок. Он записал видео, в котором спародировал обращение Руслана Ханумака о завершении музыкальной карьеры. Похоже, ведущего больше всего повеселило то, насколько быстро завершился успех Руслана как музыканта.
Здравствуйте, меня зовут Остапчук! Кто меня знает, как телеведущего, а кто... как телеведущего. Я не хочу идти против воли народа, потому что тот, кто противостоит украинскому народу, всегда проигрывает. Потому я решил сделать это заявление. Думал ли я еще вчера вечером, когда хотел начать, что сегодня придется завершить, но я завершаю свою музыкальную карьеру,
– сказал на камеру Владимир.
Владимир Остапчук спародировал Ханумака: видео
Скандальная песня Руслана Ханумака
- Коллектив HANUMIKE, в который вошли Руслан Ханумак и Майк Нова, презентовали песню "Дика дичка" якобы о любви к украинской военной. В клипе снялись девушки в форме, в том числе актриса Дарья Петрожицкая.
- Трек вызвал бурное обсуждение и в основном негативные реакции. Пользователи заметили паразитирование на тему войны, неуважение к военным женщинам и даже эротический подтекст. Песню жестко раскритиковали.
- Руслан Ханумак не смолчал о критике, а сделал заявление. Он извинился за свою работу и объявил, что завершает музыкальную карьеру.