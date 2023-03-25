Режиссер и продюсер Руслан Ханумак уже объявил, что уходит из музыки из-за беспощадного хейта песни "Дика Дичка", которая, по мнению общества, сексуализирует женщин в ВСУ. Его бывшая жена отреагировала на скандал и, на удивление, раскритиковала не горе-музыканта, а его звездных друзей, которые пытались "отбелить" его после ее заявления о разводе.

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Реакция Алины Шаманской на критику Ханумака из-за "Дика Дичка"

Меня только одно интересует: где те искренние друзья и близкие, которые так яро защищали Руслана после моего вынужденного заявления о разрыве? Чего же вы сейчас запихиваете свои языки в задницу и не защищаете публично своего друга, а? Или бросаться на меня одной силы хватает! И ср*ти меня публично и за кадром – норм. А вот вступать в защиту, когда льется от всего народа на вашего друга... Засц*ли? Отвращение,

– эмоционально написала Алина Шаманская.

Шаманская о скандале с Ханумаком из-за "Дика Дичка" / Фото с инстаграм-сторис

На фоне этого блогерша рассказала, как важно анализировать, принимать уроки жизни и дальше строить ее сознательно. "Лично я очень серьезно отношусь к урокам, которые дает мне жизнь, аудитория. Все, что происходит в моей жизни, я анализирую. И не самостоятельно, а с помощью психотерапии. Каждую среду в 21:00 по киевскому времени 50 минут я работаю с психотерапевтом", – поделилась Шаманская.