Певцы посвятили песню бесстрашным женщинам-военным, однако сделали они это в очень неудачной форме, передает 24 Канал. Напомним, что ранее в сети стала вирусной песня "Гопак", автор которой обвинили в шароварщине.
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Песню "Дика дичка" выпустила 22 марта группа HANUMIKE, в которую входят Руслан Ханумак и Майк Нова. Музыканты объяснили, что их работа рассказывает о страстной любви в современных украинских реалиях.
Любовь настоящего патриота к горячей, капризной и безудержной казачке, защищающей родную страну, отбросив все сантименты, чем еще больше манит к себе,
– описали трек HANUMIKE.
HANUMIKE выпустил песню "Дика Дичка": смотрите видео
Как украинцы реагируют на песню "Дика дичка"
Однако пользователи сети не оценили клип и песню. В ней заметили хайп на войне, неуважение к женщинам-военным и даже сексуальный подтекст.
Кроме того, в сети подверглись критике использование в клипе военной техники.
Большинство пользователей раскритиковали песню "Дика дичка":
- "Я сегодня проводила родственников умершего военного в морге и я едва сдержала слезы, а у некоторых недопеваков поднимается рука "рыгать такими шедеврами".
- "Ужас! Где уважение к нашим девушкам военным?".
- "Очень стыдно за такое творчество. Девушки гибнут, остаются без конечностей... а вы юбочка".
- "Я думала, что "дно" Потапа уже не пробить, но "браво", вам это удалось. Это тот случай, когда стыдно смотреть и слушать. Позор всем причастным к этому дерьму. Это беспощадное обесценение и унижение женщин-военнослужащих!"
- "Жаль, что наши непревзойденные девушки-военные снялись в этом кринже, уверенно они не знали, что получится такой продукт".
- "Боже, какие конченые..." - это все, что отражается красным в моих глазах, глядя на никчемное творение тех бесстыдных созданий, которые решились так позорить честь наших девушек/женщин-воинов..."
- "Редкое перфектное сочетание цинизма и безвкусицы... Дорогой Минкульт, а можно этого автора отправить вслед то за Щегелем, то за военным кораблем? И желательно забрать на выезде наш паспорт".
- "Мотив музыки мне нравится, идея посвятить песню женщинам-военным тоже. Но блин, почему-то мне стыдно за "Не выходит из головы пиксельная юбочка", "Мой несгибаемый БТР без соляры уже скучает, ты даже на расстоянии его заводишь, я не знаю" . То есть девушек с войны ждут, чтобы поскорее затащить в постель что ли?"
- "5 минут назад просматривал репортаж, где бойцы говорят, что не хватает машин и везут даже свои на передовую, а здесь три броневика для съемок дикой дички".
- "Это хуже чем шароварщина, это позор! Это унижение военных".
Украинцы обманываются новым треком / Скриншот комментариев по ютубу
Однако некоторым песня "Дика дичка" все же понравилась:
- "Я в ВСУ. Но песня мне нравится. Не вижу в этом ничего плохого".
- "Получилось женственно, чувственно и одновременно патриотично! Супер!"
- "Очень приятно слушать, хорошая музыка и приятные голоса".
- "Спасибо Майке, Руслану и нашим дичкам-девушкам за такой хит!"
- "Дважды просматривала. Круто, весело и танцевально".
- "Классная песня! Жива и энергична как эта группа Hanumike! Также благодарим наших девушек".
К слову, Недавно Потап оконфузился из-за трека под названием "Волонтер". Многие артисты были возмущены новой песней рэпера. Как реагируют украинцы и почему Потапа критикуют – читайте в статье.