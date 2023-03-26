Mamarika высмеяла Марченко

Свое мнение она высказала в интервью Stand up Battle Club. Певица признается, что никогда не считала жену Виктора Медведчука эрудированной.

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Кроме того, Mamarika никогда не верила в искренность ведущей шоу на СТБ, ведь Марченко не имела собственного мнения и говорила, что ее просили.

По словам певицы, война показала, кто есть кто. "Там уже все. Чм*нька. Она меня всегда раздражала, всегда бл**дь меня раздражала!", – подчеркнула певица.

Она не способна была от себя сказать ни слова. Все знали, что она только с подслушкой говорила. У нее не было ни одного предложения, сказанного от себя. Ей все Путин говорил. Да, да, я думаю, да. Там прямая связь была с адом. Вообще г*вно всплывает сейчас,

– ответила Mamarika.

Ефросинина резко высказалась о жене Медведчука

Телеведущая Маша Ефросинина в новом выпуска "Взрослых девочек" вспомнила, как в 2018 году участвовала в популярном проекте на 1+1 "Танцы со звездами". Тогда одной из ее конкуренток на паркете была коллега Оксана Марченко.

По ее мнению, именно жена Медведчука посодействовала тому, чтобы ее как можно раньше выгнали из шоу. Сейчас, пять лет спустя, ведущая считает, что участие в танцевальном проекте вместе с Марченко было одним из самых неправильных ее решений.

Ефросинина заверила, что проводила личное "расследование", показавшее, что ее выгон из проекта напрямую связан с Марченко.

Там было серьезно все сделано, чтобы меня выгнали. И сделано ею. Это не раз было проверено. Но я пошла и поняла, что многое происходит, на которые я не могу повлиять... Я считаю, что это одна из моих величайших ошибок... Я очень не хотела идти через Марченко, потому что понимала, как все будет нечестно,

– прокомментировала Маша.

Еще тогда в 2018 году Ефросинина написала в соцсетях текст по теме участия в проекте жены Медведчука. В нем она заявила, что Марченко не должно быть в "Танцах со звездами".

"К участию Оксаны Марченко в проекте я лично отношусь отрицательно. Сразу скажу, что я с ней даже не знакома. Однако считаю, что жена отвечает за действия своего мужа, который расшатывает политическую ситуацию в моей стране...", – написала 5 лет поэтому Мария.

К слову, шесть лет подряд кума Путина Оксана Марченко была главной звездой на "Х-Факторе", но в 2016 году у нее неожиданно появился соведущий – Андрей Бедняков. В кадре она была с ним холодной, а как вела себя за кулисами. узнавай в статье.