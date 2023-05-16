Владимир Остапчук откровенно рассказал, чем ему нравится 22-летняя любимая

Шоумен Владимир Остапчук, недавно подтвердивший отношения с Екатериной Полтавской, рассказал о характере своей 22-летней любимой. Ведущий признался, какие ее черты ему нравятся больше всего.

Об этом Остапчук написал Instagram, отвечая на вопросы подписчиков. Ранее Екатерина Полтавская рассказала, что она ценит в ведущем.

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У Владимира поинтересовались, какие черты в характере Кати ему нравятся. Он описал девушку очень мило.

Искренность, ответственность, преданность, семейность, тактильность (если бы могла, то обнималась бы 24/7), легкость в отношении проблем, умение поддержать, спокойность (иногда говорю, что она волнорез моих эмоций),

– признался Остапчук.

По словам ведущего, у его любимой также прекрасное чувство юмора. "Хотел бы себе такое чувство юмора, как у Кати", – добавил он.



Остапчук рассказал, чем ему нравится Катя / Скриншот по его инстаграмме

Владимир Остапчук рассказал и об их знакомстве с девушкой. "Написал в инсти, встретились, а на второй встрече съехались – потом уже и познакомились", – пошутил он.

Ранее Екатерина об этом тоже рассказывала. По ее словам, съехались они очень быстро – уже после первого свидания.

На второй встрече мы съехались. До сих пор не понимаем, почему он (Остапчук – 24 Канал) предложил и почему я согласилась. Говорит, что такой душевный порыв у него был впервые,

– рассказала Екатерина.

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