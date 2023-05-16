Владимир Остапчук откровенно рассказал, чем ему нравится 22-летняя любимая
Источник:Владимир Остапчук
Шоумен Владимир Остапчук, недавно подтвердивший отношения с Екатериной Полтавской, рассказал о характере своей 22-летней любимой. Ведущий признался, какие ее черты ему нравятся больше всего.
Об этом Остапчук написал Instagram, отвечая на вопросы подписчиков. Ранее Екатерина Полтавская рассказала, что она ценит в ведущем.
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У Владимира поинтересовались, какие черты в характере Кати ему нравятся. Он описал девушку очень мило.
Искренность, ответственность, преданность, семейность, тактильность (если бы могла, то обнималась бы 24/7), легкость в отношении проблем, умение поддержать, спокойность (иногда говорю, что она волнорез моих эмоций),
– признался Остапчук.
По словам ведущего, у его любимой также прекрасное чувство юмора. "Хотел бы себе такое чувство юмора, как у Кати", – добавил он.
Остапчук рассказал, чем ему нравится Катя / Скриншот по его инстаграмме
Владимир Остапчук рассказал и об их знакомстве с девушкой. "Написал в инсти, встретились, а на второй встрече съехались – потом уже и познакомились", – пошутил он.
Ранее Екатерина об этом тоже рассказывала. По ее словам, съехались они очень быстро – уже после первого свидания.
На второй встрече мы съехались. До сих пор не понимаем, почему он (Остапчук – 24 Канал) предложил и почему я согласилась. Говорит, что такой душевный порыв у него был впервые,
– рассказала Екатерина.
Что известно о новых отношениях Владимира Остапчука
- Не так давно Остапчук подтвердил отношения с 22-летней Екатериной Полтавской, показав общие фото.
- Напомним, что Владимир старше своей любимой на 16 лет. Родители Екатерины Полтавской, по ее словам, спокойно отреагировали на это и уже нашли общий язык с ведущим.
- Остапчук также познакомил своих родителей с 22-летней девушкой Катей, когда те приезжали в Киев. Полтавская тогда сняла разговор шоумена с мамой.
- На днях он восхищал сеть романтичным видео с Катей. Однако не все поклонники поверили в искреннюю любовь пары. Кое-кто спросил, какая это по счету любовь у Остапчука, а кто-то даже попросил, чтобы он не разбил сердце юной девушке.
- Недавно влюбленные спровоцировали слухи о браке. 22 февраля и Остапчук, и Полтавская опубликовали интригующие стороны из документ-сервиса "Готово", где, помимо прочего, можно оформить брак за сутки. Действительно ли пара замужем – точно неизвестно.