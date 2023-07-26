Остапчук продолжает ремонт в доме, который купил с Горняк: что делает его новая любимая

Шоумен Владимир Остапчук продолжил ремонт в доме, который купил с бывшей супругой Кристиной Горняк. Также обустройством жилья занимается его новая девушка Екатерина Полтавская.

Ведущий выставил сторис из загородного дома и рассказал, где будет уборная, гардеробная и спальня. Также он показал вид с балкона дома.

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Владимир Остапчук продолжает ремонт в доме

Мужчина поделился своими идеями о расположении комнат и планировке дома. Однако из-за плохого самочувствия не смог поехать в магазин мебели. Следовательно, его девушка Екатерина сама занялась этим. Она присматривалась к мебели для дома. В частности, диван, стулья и стол. Также девушка со специалистами подобрала освещение в обеденную зону.



Владимир Остапчук с температурой остались дома, а его девушка занимается подбором мебели / Скриншот с инстаграм-сторис

Дом Остапчука и Горняк: что известно