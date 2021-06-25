Супруги стремятся как можно скорее закончить ремонт, чтобы встретиться с сыном уже в собственном жилье. Даша и Никита с нетерпением ждут рождения малыша, однако стремятся подготовить все для того, чтобы он с первых дней жизни был в своем доме.
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Даша Квиткова о ремонте в доме
На личной странице в инстаграме Квиткова обнародовала серию фото, где появилась вместе с любимым в доме во время ремонта. Супруги мило улыбались, наслаждались моментом, ведь уже совсем скоро семейное гнездышко будет готово.
В заметке под фото беременная блогерша рассекретила один из вопросов, которые больше всего интересуют поклонников. Даша рассказала, в какую сумму обошелся желанный ремонт в доме. В шутку Квиткова написала, что она и Никита решили продать почки.
Вчера мы с Никитой решили продать почку. Возможно, не одну. Такие мысли были после того, как мы в очередной раз получили чек за ремонтные работы. Согласно подсчетам, мы могли бы приобрести 2 квартиры в центре. Глаз дергается. Радует только то, что мы уже на финишной прямой и вскоре переедем в дом. Мотивацию и силы дает маленький мальчик внутри,
– написала Квиткова.
Для просмотра всех фото листайте вправо:
В комментариях поклонники отмечают, что им нравится, когда Даша ко всему относится с юмором. Даже в такой ситуации она умеет находить позитив. Также оставляют приятные слова в адрес супругов.
- "Так нравится ваше отношение с юмором к этой теме. Лучше так, чем быть мрачной и говорить, что все плохо".
- "Деньги же зарабатываем для того, чтобы жить. И это жизнь должна приносить удовольствие. Это дом вашей мечты и он ваш на всю жизнь! Там должно быть все самое лучшее. Если есть возможность, то почему бы и нет? Вы большие молодцы! Так держать!"
- "Главное, что вы вместе и мечты сбываются!"
- "Я знаю, какая вы сильная морально и духовно. Поэтому у вас, вашего мужа и маленького сердечка внутри все получится. Держу кулачки".
- "Но в доме все будет так, как вам нравится. Главное, чтобы вы и малыш были счастливы!"