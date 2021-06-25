Супруги стремятся как можно скорее закончить ремонт, чтобы встретиться с сыном уже в собственном жилье. Даша и Никита с нетерпением ждут рождения малыша, однако стремятся подготовить все для того, чтобы он с первых дней жизни был в своем доме.

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Даша Квиткова о ремонте в доме

На личной странице в инстаграме Квиткова обнародовала серию фото, где появилась вместе с любимым в доме во время ремонта. Супруги мило улыбались, наслаждались моментом, ведь уже совсем скоро семейное гнездышко будет готово.

В заметке под фото беременная блогерша рассекретила один из вопросов, которые больше всего интересуют поклонников. Даша рассказала, в какую сумму обошелся желанный ремонт в доме. В шутку Квиткова написала, что она и Никита решили продать почки.

Вчера мы с Никитой решили продать почку. Возможно, не одну. Такие мысли были после того, как мы в очередной раз получили чек за ремонтные работы. Согласно подсчетам, мы могли бы приобрести 2 квартиры в центре. Глаз дергается. Радует только то, что мы уже на финишной прямой и вскоре переедем в дом. Мотивацию и силы дает маленький мальчик внутри,

– написала Квиткова.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

В комментариях поклонники отмечают, что им нравится, когда Даша ко всему относится с юмором. Даже в такой ситуации она умеет находить позитив. Также оставляют приятные слова в адрес супругов.