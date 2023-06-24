Моя душа, – Остапчук нежно поздравил молодую любимую с днем рождения и восхитил общими фото

Екатерина Полтавская – избранница телеведущего Владимира Остапчука отмечает день рождения. Звездный ведущий поздравил ее цветами, написал девушке трогательные слова и умилил сеть нежными фото с любимой.

Екатерине Полтавской 24 июня исполнилось 23 года. Напомним, что Владимир Остапчук на 16 лет старше за свою молодую избранницу.

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Шоумен решил публично поздравить любимую Екатерину с днем рождения. Он назвал ее своей "душой" и признался в любви.

Душа моя. С Твоим Днем рождения! Люблю,

– написал Остапчук.



Владимир Остапчук с любимой Екатериной / Фото с его инстаграммы

Звездный ведущий также показал нежные фото со своей избранницей. На фотографиях Полтавская в невероятном розовом платье от украинского бренда J'amemme. Стоит она 22 тысячи гривен.

В то же время Владимир позировал в белой рубашке и бежевых брюках.



Владимир Остапчук с любимой Екатериной / Фото с его инстаграммы

У Инстаграм-сторис Катя показала, как утром ее поздравлял любимый. Остапчук принес своей девушке 201 розу. Владимир пошутил, что она уже прожила столько лет, а он еще больше, потому что старше ее.



Остапчук подарил цветы Екатерине / Фото с ее инстаграм-сторис

По всей видимости, пара сегодня планирует празднование, ведь раньше Полтавская искала локацию для события и фотографа.

В праздничный день Полтавская также поделилась кадрами по романтической фотосессии с Остапчуком. На фото пара выглядит счастливой и позирует друг друга в объятиях. На одном фото Владимир нежно прижал любимую к себе и улыбался.



Владимир Остапчук с любимой Екатериной / Фото с его инстаграммы

В комментариях многие поклонники и звезды присоединились к поздравлению и написали комплименты пари. Тем не менее, нашлись и те, кто продолжает критиковать Остапчука за новые отношения с молодой избранницей:

"Каждый год новая душа".

"Ребенок на выпускной собрался?"

"Иди на фронт. А не меняй женщинами. Зачем показывает, какие вы счастливы? Люди оплакивают сыновей своих!! Стыд".

"Какая по счету душа?"

"Отец с дочерью выпускницей".

"Это какая уж девушка по счету. Я сбилась".

Что известно об отношениях Владимира Остапчука