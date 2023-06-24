Моя душа, – Остапчук нежно поздравил молодую любимую с днем рождения и восхитил общими фото
Источник:Владимир Остапчук
Екатерина Полтавская – избранница телеведущего Владимира Остапчука отмечает день рождения. Звездный ведущий поздравил ее цветами, написал девушке трогательные слова и умилил сеть нежными фото с любимой.
Екатерине Полтавской 24 июня исполнилось 23 года. Напомним, что Владимир Остапчук на 16 лет старше за свою молодую избранницу.
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Шоумен решил публично поздравить любимую Екатерину с днем рождения. Он назвал ее своей "душой" и признался в любви.
Душа моя. С Твоим Днем рождения! Люблю,
– написал Остапчук.
Владимир Остапчук с любимой Екатериной / Фото с его инстаграммы
Звездный ведущий также показал нежные фото со своей избранницей. На фотографиях Полтавская в невероятном розовом платье от украинского бренда J'amemme. Стоит она 22 тысячи гривен.
В то же время Владимир позировал в белой рубашке и бежевых брюках.
Владимир Остапчук с любимой Екатериной / Фото с его инстаграммы
У Инстаграм-сторис Катя показала, как утром ее поздравлял любимый. Остапчук принес своей девушке 201 розу. Владимир пошутил, что она уже прожила столько лет, а он еще больше, потому что старше ее.
Остапчук подарил цветы Екатерине / Фото с ее инстаграм-сторис
По всей видимости, пара сегодня планирует празднование, ведь раньше Полтавская искала локацию для события и фотографа.
В праздничный день Полтавская также поделилась кадрами по романтической фотосессии с Остапчуком. На фото пара выглядит счастливой и позирует друг друга в объятиях. На одном фото Владимир нежно прижал любимую к себе и улыбался.
Владимир Остапчук с любимой Екатериной / Фото с его инстаграммы
В комментариях многие поклонники и звезды присоединились к поздравлению и написали комплименты пари. Тем не менее, нашлись и те, кто продолжает критиковать Остапчука за новые отношения с молодой избранницей:
- "Каждый год новая душа".
- "Ребенок на выпускной собрался?"
- "Иди на фронт. А не меняй женщинами. Зачем показывает, какие вы счастливы? Люди оплакивают сыновей своих!! Стыд".
- "Какая по счету душа?"
- "Отец с дочерью выпускницей".
- "Это какая уж девушка по счету. Я сбилась".
Что известно об отношениях Владимира Остапчука
- Владимир Остапчук более полугода скрывал свой роман. Только в апреле ведущий официально подтвердил отношения с 22-летней Екатериной Полтавской. Оказывается, пара вместе уже 9 месяцев – с октября 2022 года.
- Девушка рассказывала, что познакомилась с шоуменом в соцсети и уже после второго свидания пара съехалась. Сначала они жили в квартире, где Остапчук строил отношения с Горняком, а потом съехали на арендованную.
- Ранее Полтавская признавалась, что это ее первые серьезные отношения и, как выяснилось, встречаться со звездой она не хотела. Девушка вроде бы "морозила" ведущего после первого свидания.
- Владимир старше Кати на 16 лет. Родители Полтавской, по ее словам, спокойно отреагировали на это и уже нашли общий язык с ведущим.
- Остапчук также познакомил своих родителей с 22-летней девушкой Катей, когда те приезжали в Киев. Полтавская тогда сняла разговор шоумена с мамой.