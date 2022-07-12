На восьмой день войны, 3 марта, Олег Винник назвал войну, развязанную россией, геноцидом украинского народа, а вскоре выпустил патриотическую песню "Буде жити Україна" и исчез. Он не дает благотворительных концертов за границей, не выступает для военных, не волонтерит, не появляется на публике, в его соцсетях глухо.

К теме Валерий Харчишин прокомментировал исчезновение Олега Винника: "Странно"

Иван Леньо из Kozak System назвал Винника "молчаливым бараном"

Иван Леньо убежден, что артист с многомиллионной армией фанатов предал Украину как гражданин. Более того, по его мнению, Винник ничем не отличается от Софии Ротару, которая все восемь лет войны выступала в россии, а 28 февраля выдала одно единственное сообщение о "российских ракетах, которые уничтожают мирных жителей, детей, разрушают города Украины".

Артист – это меньшая составляющая, чем гражданин. Сейчас самым плохим наказанием для этих молчаливых баранов будет не то, что Миша и Иван будут в них бросаться г*мном, а наибольшим наказанием будет то, что больше на их концерт не придет ни один украинец,

– считает Иван Леньо.

Более того, он обратился к фанатам Олега Винника, Софии Ротату и всех остальных артистов-молчунов и попросил оставить их без денег и работы.

"Дорогие фанаты или Винника, или Софии Ротару, или других артистов, которые до вчерашнего дня вас обманывали тем, что они любят Украину и пели вам песни нечестные и сейчас не проявили себя как граждане Украины. Они не то что не на фронте, они даже не волонтерят. Знайте, ваши кумиры сцыкуны, ваши кумиры плохие граждане Украины. Не ходите больше на их концерты", – эмоционально призвал лидер Kozak System.

Олег Винник / Фото с инстаграма певца

Почему украинский шоу-биз не набросился на Винника с проклятиями

Если в России в Галкина и Пугачеву полетели камни, то о Виннике говорило лишь несколько артистов. 50-летний Иван Леньо считает, что это проявление благородства, которым Украина отличается от страны-агрессорки.

"Разница между менталитетом украинцев и россиян – в благородстве, а у россиян – в его отсутствии. У россиян сегодня человека выносят на Олимп, а завтра его камнями забрасывают. Украинцы благородные. Да, мы видим сбежавших, мы видим тех, кто не проявил свою гражданскую позицию, но мы не будем забрасывать камнями. Мы сделаем гораздо благороднее. Мы озвучим имена этих людей, а люди пусть сами делают выводы. В таком случае гражданское общество будет строиться гораздо быстрее, потому что человек будет осознавать, что ему будет стыдно ", – думает музыкант.

Пощечину по лицу выдержать легче, чем стыд,

– подытожил лидер Kozak System о Виннике.

Напомним, Оля Полякова, которая дружила с Винником и записывала с ними фиты, не стала осуждать его публично. Напротив, звезда оправдала коллегу – рассказала о его серьезных проблемах со здоровьем.



"Олег – не предатель. Он всегда пропагандировал украинские песни, всегда был с Украиной. Поэтому дадим ему возможность самому рассказать, что у него там происходит", – просила певица.