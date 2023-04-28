Музыкант Владимир Дантес поделился новой корреспонденцией на странице в инстаграмме. Этот пост он посвятил любимой Даше Кацуриной.

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Дантес поздравил любимую

Сегодня бизнесвумен отмечает день рождения – ей исполнилось 28 лет. Владимир Дантес приветствовал любимую и поделился милыми пожеланиями.

"Дашо, с днем рождения. У нас почти нет общих фотографий. Это селфи сделано летом, когда ты поехала со мной впервые на концерт. И как ты знаешь, вместе мы очень плохо фотографируемся. Но в этом и есть какая-то наша особенность… у нас нет времени на это. Мы стараемся насладиться друг другом и прожить эти минуты как можно качественнее. Я тебя сильно люблю. PS Желаю совместных фото со мной", – написал Дантес.

К сообщению артист поделился редким совместным фото с Дашей. Пара позировала перед камерой в объятиях.



Владимир Дантес с любимой / Фото из инстаграма артиста

Поклонники шутят в комментариях, вспоминают пару Нади Дорофеевой и присоединяются к поздравлениям:

"Это самый успешный сезон "Міняю жінку"";

"Как хорошо, что не облизываете друг друга. Счастье вам";

"Наконец-то видно, что Вова счастлив, а не утомлен отношениями";

"Хорошая пара. Удачи".

Добавим, Владимир Дантес и Даша Кацурина редко говорят об отношениях. Но недавно музыкант вспоминал бывшую жену. Он вступился за Надю Дорофееву на шоу с Алексеем Дурневым, когда зрительница назвала певицу "не топ".

Также музыкант признавался, что ему нравится общая песня Нади и Михаила Кацурина. "В нем много правды, жизни, души", – сказал Дантес. И потом иронически добавил, что его любимый комментарий под этой песней: "А, выжили Дантеса из дома".