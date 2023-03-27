Недавно певица Надя Дорофеева впервые спела вживую вместе с любимым Мишей Кацуриным. Они исполнили свою романтическую песню "Щоб не було" на концерте в Луцке.

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Бывший мужчина звезды, шоумен Владимир Дантес несколько месяцев не комментировал премьеру песни. Но был вынужден ответить на это во время телешоу "Я люблю Украину".

В одном из конкурсов ему нужно было отгадать исполнителя песни по комментариям подписчиков. Один из них звучал так: "А зачем ему та шапка в доме? Там холодно или он стесняется своей лысины?"

Владимир Дантес ответил, что он знает правильный ответ на этот вопрос – это композиция его эксдружины Нади Дорофеевой.

Этот комментарий точно подходит под трек, который мне очень нравится. В нем много правды, жизни, души. Это песня Надежды Дорофеевой. Она называется "Чтобы не было",

– сказал певец.

Дантес даже станцевал под эту песню, после чего иронически заявил, что его любимый комментарий под этим видео другой. “Мне его послали, там написано: "А, выжили Дантеса из дома", – добавил он.

Добавим, что дуэтная песня "Щоб не було" вызывала обсуждение в сети. Артистцы и его любимого упрекали в неуважении к Дантесу и его девушке, писали о том, что не видят химии, и что Надя и Михаил друг другу не подходят.

Надя Дорофеева отреагировала как на хейт – похвасталась тем, как трек взлетел на стриминговых сервисах. "Наш трек занимает 1 место в трендах ютуба, 1 место в ITunes, 1 место в подборке популярнейших новинок Spotify, 2 место в топчартах Apple Music", – написала она.

Напомним, что сам Владимир Дантес встречается с Дашей Кацуриной, которая воспитывает двоих детей от того же Михаила Кацурина.