Запись концерта была опубликована 29 марта на канале ведущего Алексея Дурнева. Перед этим Дантес впервые прокомментировал песню Дорофеевой, которую она записала с новым бойфрендом

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В финале шоу ведущие, среди которых был и Дантес, давали ответы на вопросы зрителей в зале. Одна из поклонниц в шутку поинтересовалась у Dantes, почему после развода с Дорофеевой он выбрал украинскую дизайнер Дашу Кацурину, а не ее.

Она добавила, что "Дорофеева – явно не топ. Нет, как человек она, наверное, такая... сердечная, да?" Это очень разозлило певца, во время ответа он даже ударил по столу.

Не обижайте моих бывших. Тогда и я не топ… Вы встали оборвать все, что было в моей жизни?! Меня? Мою бывшую?,

– отреагировал Дантес.

После этой фразы зрительница сменила тему и обратилась с вопросом к Дурневу.

Смотрите момент, когда Дантес вступился за Дорофееву: видео

К слову, певица Надя Дорофеева разошлась с Владимиром Дантесом еще до войны. В июне артистка подтвердила, что встречается с ресторатором Михаилом Кацуриным. Они вместе даже написали песню Чтобы не было ".

В то же время сам Владимир Дантес встречается с Дашей Кацуриной, которая воспитывает двоих детей от того же Михаила Кацурина.