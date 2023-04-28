Украинская исполнительница TAYANNA (Татьяна Решетняк) не так часто показывает своего сына Даниэля, которому исполнилось 10 лет. На днях она поделилась новыми кадрами с юношей.

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TAYANNA показала сына

Сейчас певица вместе с сыном находится в Украине. Она опубликовала милые кадры, на которых позирует с 10-летним Даниелем. Звездная мамочка с сыном прогуливалась весенними Черновцами.

Люблю тебя, мой сын,

– коротко подписала TAYANNA фотографии.



TAYANNA с сыном / Фото с инстаграма TAYANNA



TAYANNA с сыном / Фото с инстаграма TAYANNA

В комментариях поклонники делятся впечатлениями от фотографий. Они делают комплименты Даниэлю – он заметно подрос.

"Какой взрослый";

"Счастье мальчику и маме";

"Такой уж взрослый";

"Крутые";

"Вы – замечательные. Приветствие этому невероятному мальчику".

Напомним, певица TAYANNA с сыном и бойфрендом (сегодня – бывшим) уехала на Бали еще до полномасштабного вторжения. Александр быстро нашел общий язык с парнем. Но уже во время войны она разошлась с любимым и начала жизнь за границей с нуля, что давалось ей непросто.

Ранее артистка вспоминала, что приезжала из Бали в Киев на несколько дней. Тогда ее сын очень эмоционально реагировал на поездки звездной матери в Украину. "Когда я усадила сына на поезд с бабушкой и увидела эти слезы, он плачет и просит: "Мама, не уезжай в Киев, умоляю. Если ты умрешь – я тоже умру".