Меня возмутило, – Владимир Дантес попал в ДТП и рассказал о неприятной ситуации с фанаткой
Источник:Владимир Дантес
Певец Владимир Дантес рассказал, что на днях попал в ДТП. Авария была незначительной, но все равно стрессовой. В момент оформления происшествия фанатка подошла к артисту с просьбой сфотографироваться – возмутило Дантеса.
Музыкант Владимир Дантес впервые через несколько дней вернулся в соцсети. Он рассказал, какая неприятная ситуация случилась с ним вчера.
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Как к Дантесу подошла фанатка после ДТП
Артист поделился, что авария была незначительной – его подрезал бус. Но в целом ситуация все равно сложилась неприятная. В момент, когда оформляли ДТП, к нему подошла женщина и попросила о фото.
Вчера я попал в ДТП. Меня подрезала машина, я не виноват в этом. Все нормально – ничего страшного. Побились и побились. Страховка помогает, и претензий у меня к человеку нет. Но больше меня возмутило – когда я оформлял ДТП, ко мне подходит женщина: о, а можно с вами сфотографироваться. А это прямо тот момент, когда ты хочешь это делать,
– иронически высказался Дантес.
Владимир добавил, что авария "ни о чем", если сравнивать ее с ужасами современного мира. И он все равно призвал быть более внимательными и эмпатичными к окружающим.
"Еще раз хочу повторить, что ДТП вообще ни о чем. Я на него не обращаю внимания. Это ничто по сравнению с тем, сколько вообще ужаса происходит в нашей стране, сколько гибнет людей, сколько разрушается мост. Проявляйте эмпатию на каждом кусочке вашей жизни".
Дантес попал в ДТП: видео
Какие звезды попадали в ДТП
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