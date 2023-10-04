Неожиданно во время концерта исполнитель удивил заявлением о девушке. Артист подтвердил, что они встречаются и признался, вернется ли Даша с детьми жить в Киев, пишет 24 Канал.
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Кацурина с детьми возвращается в Киев
3 октября во Львове прошел концерт Владимира Дантеса. Певец безумно зажег публику исполнением своих хитов, в частности песней "Чуєш". В то же время, посетители события, среди которых были журналисты 24 Канала, эксклюзивно узнали о возвращении Даши Кацуриной в Киев. Дантес рассказал, что вскоре девушка и ее двое детей Иван и Александра переедут из Польши в столицу Украины.
Где Даша Кацурина жила с детьми
До начала полномасштабного вторжения женщина со своей старшей дочерью Сашей и младшим сыном Иваном жила в Киеве. Впрочем, с наступлением большой войны она перевезла детей в более безопасное место. Так, сын и дочь дизайнера на постоянной основе жили в Варшаве, а она жила на две страны. Кацурина время от времени ездила в Киев, но потом возвращалась в Варшаву.
Как Дантес проводит время с детьми любимой
Недавно певец опубликовал забавные игры с сыном Даши. Малыш подбегал к Дантесу, тот его переворачивал через кресло, а после этого мальчик снова просился это повторить. Вероятно, Даша с Дантесом и детьми тогда отдыхали в Карпатах, но точно не известно, когда именно было сделано это видео.
Потом артист в своем инстаграме также выставил снимок с детьми любимой. На фото Владимир сидел на детском велосипеде. В этот момент сын Иван сидел на руках артиста, а 7-летняя дочь дизайнера Саша играла рядом.