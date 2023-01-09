Влад Яма впервые за долгое время показался на фото, но его раскритиковали из-за "самолюбования"
Источник:Влад Яма
Украинский танцовщик Влад Яма показал новое фото впервые за долгое время. Однако многие подписчики и дальше смущают, почему он не возвращается домой.
Хореограф Влад Яма с начала полномасштабного вторжения уехал и остается в Америке с женой и детьми. Под каждым сообщением поклонники возмущаются, почему он не возвращается в Украину и упрекают из-за этого.
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Влад Яма показался в Новом году
Танцовщик опубликовал фото в новом году и показался впервые за полмесяца. Он опубликовал свое портретное фото, на котором появился с бородой и усами.
Прощай, прощай, goodbye, 2022,
– подписал кадр Влад Яма.
Влад Яма / Фото с инстаграма танцовщика
Как отреагировали в сети
Власти Ему каждый раз критикуют за то, что он не остался в Украине и не встал на ее защиту. На этот раз не стал исключением – очередное появление танцовщика в сети спровоцировало комментарии о его "трусости".
- "Как оно там в Америке? Спокойствие? Не думала, что ты трус";
- "Решил по-украински заговорить, чтобы простили и приняли, все забыли! Но нет";
- "Влад, я извиняюсь, а что с вами?";
- "Полное самолюбование";
- "А где вы сейчас находитесь? Что-то вас не видно в рядах защиты нашей страны".
Однако среди поклонников Влада Ямы есть и те, кто заступаются за него и подчеркивают, что артист проводит благотворительные мероприятия в США.
- "Какие злые комментарии... Ужас... Он там помогает, собирает средства, многие мужчины так помогают... А где кто в Украине никуда не уехал и сидит на диване и ничего не делает";
- "Влад, все заморенные и злые, а вы известны, надо же где-то высказаться. Я хочу сказать вам спасибо за помощь, вы там делаете все, что в ваших силах";
- "Влад собирает средства на аукционах".
Что о нем говорят коллеги
- Илона Гвоздева поделилась, что уже "равно относится" к этому, и была бы не прочь занять его кресло на "Танцах со звездами".
- Блогерша Алина Шаманская виделась с Владом Ямой в Чикаго на одном из мероприятий. Она считает, что танцовщику от войны не легче, чем другим.
- Певица Alyosha, мужчина которой около полугода был в рядах защитников, называет отсиживающихся людей – слабыми. Но подчеркивает, что смысла от таких мужчин на фронте нет.