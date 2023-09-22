Сбежавший из Украины Влад Яма показал редкое свадебное фото с женой: забавный кадр
Источник:Влад Яма
Танцовщик Влад Яма, который с началом полномасштабной войны уехал из Украины, отметил годовщину брака с женой Лилианой. Пара вместе уже 9 лет. В праздничный день Яма показал счастливое фото со дня свадьбы.
На фото хореограф смешно позировал после росписи с Лилианой. Он выглядел счастливым у своей жены.
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Яма показал свадебное фото
Молодожены на свадьбе улыбались. Влад даже сделал специальный жест, чтобы показать свой успех – женился на Лилиане.
"9 лет официального счастья", – подписал кадр Яма.
Влад Яма с женой в день своей свадьбы / Фото из его инстаграммы
На фото танцовщик позировал в бежевом костюме с белым галстуком. Его жена надела олягающее платье, расшитое камнями. Ее лицо было прикрыто нежной прозрачной фатой.
В комментариях звездные коллеги и поклонники приобщились к поздравлениям. В частности, комик Александр Эллерт пошутил о свадьбе Ямы: "Так вот где бы был все 9 лет".
Что известно об отношениях пары
Влад Яма и Лилиана Кудлай познакомились в столичном клубе и сразу понравились друг другу. Хореограв вспоминал, что они танцевали до самого утра.
Влад Яма с женой Лилианой / Фото с его инстаграммы
Встречались они два года, а потом развелись. Однако уже через два месяца Яма вернул Лилиану. За 5 лет отношения они поженились. Еще через год у пары родился сын Леон.
Где сейчас Влад Яма
- В начале полномасштабной войны Влад Яма бежал в США. Танцор заявил, что якобы успел уехать 24 февраля до закрытия границ, однако многие украинцы считают, что это было незаконно, ведь их закрыли уже в 5 утра.
- Кроме того, артист регулярно получает критику в свой адрес – некоторые называют его трусом, который не хочет защищать свою страну. Танцовщик также часто попадает в скандалы через свои высказывания.
- Влад говорит, что в Америке занимается проведением благотворительных мастер-классов. В его инстаграмме часто можно увидеть разные мероприятия. Однако вместе с этим Яма успевает и отдыхать на вечеринку.
- Добавим, что с 16 февраля Влад устроился на работу в США. Теперь он работает хореографом в танцевальной студии Майами.