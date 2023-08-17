Хореограф накануне вторжения был в Мексике. Теперь Влад показал архивное фото, сделанное за месяц до начала вторжения.

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На фото Влад Яма изображен во время отдыха в городе Тулум в одном из известных отелей. К посту он добавил свои размышления о том, как все поменялось с начала полномасштабной войны.

Крутил галерею телефона (как свою жизнь) и в очередной раз убедился, насколько все изменилось с 24.02.22. И это не о геолокации. Настроение, энергия, общение, планы, улыбка, взгляд… Но верю, что добро победит, иначе… А теперь – новое состояние, планы и мысли… Фото от 3.01.2022,

– заявил Яма.



Влад Яма в Тулуме накануне войны / Фото с ее инстаграммы

Однако этим постом танцовщик только разгневал украинцев. Подписчики в комментариях снова раскритиковали Влада Яму:

"Пост выглядит как оправдание себя".

"А я крутила ленту Instagram, и теперь пытаюсь понять, почему подписана на этого путешественника в шляпе".

"Главное после победы не дать вам, сц*кунам, вернуться".

"А что изменилось? Меньше проектов стало? Так и после победы у тебя их не будет, потому что очень токсичный".

"Сцикун, лжец! Дикусар – мужчина, а ты – сцыкун".

Впрочем, среди подписчиков Ямы нашлись и те, кто поблагодарил танцовщика за помощь:

"Все будет хорошо!"

"Спасибо, что напомнили".

"Помогайте нашей стране и нашим воинам бороться с этой нечистью (я раньше видела, что вы помогли парню с протезом, – благодарим)".

В преддверии войны жена Ямы – Лилия – тоже показывала фото из Мексики. Тогда она прогулялась по городу с сыном и мужем.



Влад Яма с женой в Тулуме / Фото с ее инстаграммы

К слову, недавно хореограф отвечал на хейтерские комментарии и впервые заявил, что ему регулярно бывает стыдно за побег за границу, однако возвращаться в Украину он не торопится.