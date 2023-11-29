Перевелся в другую часть: Виталий Козловский рассекретил, где теперь служит
Источник:"Армия FM"
Летом украинский певец Виталий Козловский пошел служить в украинскую армию в составе Национальной гвардии. Недавно он заявил, что переходит в другую воинскую часть. Теперь артист назвал, куда именно перевелся.
Он поделился, что раньше воевал в Донецкой области, где чуть не погиб. В то же время, сейчас исполнитель служит в части Киева.
Важно Виталий Козловский чуть не погиб на фронте: "Позиции крыли снарядами"
Виталий Козловский рассказал, где сейчас служит
Артист подчеркнул, что, учитывая военную тайну, он не может рассказывать много подробностей. Но сказал, что его служба сейчас проходит в Киеве.
Это военная тайна на самом деле. Единственная радость, о которой я могу сказать, радость для всех моих близких, что сейчас моя служба проходит не на Донбассе, я сейчас нахожусь в части Киева,
– поделился исполнитель.
Виталий добавил, что решение о переходе в другую часть было не его желанием, а это была инициатива тех, к кому он сейчас перевелся.
В то же время журналист, в разговоре с которым Виталий все это рассказал, отметил, что, вероятно, артист сейчас служит именно в рядах ВСУ, а не в Национальной гвардии: "Ты выставил пиксель. Нацгвардия, где ты служил – это оливковая форма. Пиксель – это Вооруженные силы Украины".
Виталий Козловский / Фото из инстаграмма певца
Виталий Козловский в армии
- Певца в начале лета призвали в военную службу. Откликнувшись на мобилизационную повестку, он вступил в бригаду Национальной гвардии Украины "Рубеж" и уже в июле официально присягнул на верность военным.
- В сентябре Виталий прошел посвящение в артиллеристы. Сначала военные дали ему понюхать гильзу после выстрела, затем смазали лицо порохом. После этого собратья ударили Козловского гильзой по ягодицам.
- В октябре Виталий Козловский объявил, что переходит в другую воинскую часть.