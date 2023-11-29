Перевелся в другую часть: Виталий Козловский рассекретил, где теперь служит

Летом украинский певец Виталий Козловский пошел служить в украинскую армию в составе Национальной гвардии. Недавно он заявил, что переходит в другую воинскую часть. Теперь артист назвал, куда именно перевелся.

Он поделился, что раньше воевал в Донецкой области, где чуть не погиб. В то же время, сейчас исполнитель служит в части Киева.

Важно Виталий Козловский чуть не погиб на фронте: "Позиции крыли снарядами"

Виталий Козловский рассказал, где сейчас служит

Артист подчеркнул, что, учитывая военную тайну, он не может рассказывать много подробностей. Но сказал, что его служба сейчас проходит в Киеве.

Это военная тайна на самом деле. Единственная радость, о которой я могу сказать, радость для всех моих близких, что сейчас моя служба проходит не на Донбассе, я сейчас нахожусь в части Киева,

– поделился исполнитель.

Виталий добавил, что решение о переходе в другую часть было не его желанием, а это была инициатива тех, к кому он сейчас перевелся.

В то же время журналист, в разговоре с которым Виталий все это рассказал, отметил, что, вероятно, артист сейчас служит именно в рядах ВСУ, а не в Национальной гвардии: "Ты выставил пиксель. Нацгвардия, где ты служил – это оливковая форма. Пиксель – это Вооруженные силы Украины".



Виталий Козловский / Фото из инстаграмма певца

Виталий Козловский в армии