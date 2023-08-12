В блиндаже с маленькими соседями, – Виталий Козловский показал, в каких условиях живет на фронте

Украинский певец Виталий Козловский, который вступил в ряды ВСУ, поделился новыми фото с фронта. Он показал поклонникам в каких условиях живет и пошутил о маленьких соседях, живущих с военными.

Выяснилось, что это маленькие мышки. Певец часто выходит на связь с фанами. В прошлый раз он показал фото из войска и признался, что очень скучает по сцене.

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Как Виталий Козловский живет на фронте

Артист показал видео, где видно, что защитники обустроили под землей укрытие с помощью брезента и древесины. Там можно увидеть воду, военную форму и другие вещи защитников. К тому же на входе в блиндаж бригады Козловского живет маленькая полевая мышь.

Живем в блиндаже с маленькими соседями,

– отметил певец.



Виталий Козловский показал в каких условиях живет в армии / Скриншот с инстаграмм-сторис

Кроме того, исполнитель показал свою обувь после выполнения военных задач. Берцы заметно промокли и вымазались в болоте.



Обувь Виталия Козловского с фронта / Скриншот с инстаграмм-сторис

Служба Козловского в ВСУ: главное