На фоне уничтоженной техники: Виталий Козловский поделился новыми фото с передовой
Источник:Виталий Козловский
Украинский певец Виталий Козловский уже долгое время служит в рядах ВСУ. Иногда он выходит на связь с поклонниками и показывает реалии военной жизни. Так, на днях он показался на фоне уничтоженной техники в результате российско-украинской войны.
Эти снимки он распространил в своих инстаграмм-сторис. Также недавно Козловский умилил поклонников фото, как в военной форме играл с собачкой.
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Виталий Козловский показал новые фото с фронта
Певец опубликовал фотографии в военной форме на фоне сожженных автомобилей. Таким образом, он решил напомнить фанам о себе и подчеркнул, чтобы они не забывали улыбаться. Кроме того, одно из фото Виталий сделал в другой локации. Он сфотографировался около вольеров с собаками.
Оставлю это фото здесь, чтобы вы вспомнили обо мне. Несмотря на все, не забывайте улыбаться,
– отметил артист.
Виталий Козловский показался на фоне уничтоженной техники / Скриншоты с инстаграмм-сторис
Виталий Козловский в армии: что известно
- В начале лета артист получил мобилизационную повестку. Впоследствии он поступил в бригаду "Рубеж" Гвардии наступления. Известно, что вместе с Виталием во взводе служит еще 14 человек из разных уголков Украины.
- Уже 15 июля артист сообщил, что завершил боевую подготовку, а 20 июля Козловский принял военную присягу и через две недели показался с сумками в авто – по дороге к линии фронта.
- Виталий однажды признался, что не мечтал о жизни на фронте и отметил, что очень соскучился по выступлениям на сцене. Но сейчас исполнитель "не может по-другому".
- На днях артиста посвятили в артиллеристы. Виталий опубликовал видео, где видно, как он выстрелил из артиллерии. После этого певец прошел особое посвящение. Побратимы сначала дали ему понюхать гильзу после выстрела, затем помазали порохом лицо Виталия. В конце военные еще и ударили Козловского гильзой по ягодицам.