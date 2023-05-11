"Не все так однозначно": Козловский удивил признанием о позиции мамы, что живет в Италии

Мама Виталия Козловского русскоязычная и давно живет в Италии. Там она подвергается влиянию российского телевидения, поэтому о войне с сыном не говорит. Певцу кажется, что для нее "не все так однозначно".

Виталий Козловский говорит, что мама пытается не говорить с ним о вторжении России в Украину, поэтому он предполагает, что на нее подействовала пропаганда.

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Как мама Козловского относится к войне

Темы языка, войны она со мной не поднимает, это я всегда поднимал. Я всегда об этом говорю, а она всегда об этом молчит. Поэтому я могу только догадываться, какая у нее позиция. Думаю, где-то такая штука "не все так однозначно",

– признался Виталий Козловский.

Женщина приезжала в Украину, однако в то время Россия не бомбила Киев, так что войну она почти не заметила: "О чем говорить, если она здесь побывала неделю и дальше снова уехала в свою жизнь там. Она не застала таких каких-то страшных моментов".

Виталий Козловский с мамой / Фото с инстаграма певца

Однако мама Виталия Козловского забила тревогу, когда повестку получил муж его сестры. Она думала, что звездный сын поможет "отмазаться" от службы.

"Она мне пишет: "Боже, сыночек, а что же делать? Ты можешь что-нибудь сделать? Может как-то его отмазать?" Я говорю: "Мама, нет, никто никого сейчас не может отмазать". Мне придет повестка, я так же отмазываться не буду, я не клоун. Я так же пойду", – эмоционально выразился Виталий Козловский.