До полномасштабной войны у Виталия Козловского были теплые отношения со старшей сестрой – дочерью папы от предыдущих отношений. Однако после 24 февраля все изменилось – женщина и ее муж бывший военный показали свои настоящие лица.

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Как к войне относится сестра Козловского

В первые дни войны старшая сестра позвонила певцу со словами: "Виталик, что у вас там?"

Я очень эмоционально, насколько в тот момент было возможно, рассказал, что нас бомбят, здесь умирают многие, умирают дети, здесь полный трэш. Я начал их призывать: "Люди, что-то делайте! Пожалуйста, выходите на площади, кричите об этом, останавливайте эту войну. путин – убийца, террорист, он убивает нас, убивает украинцев",

– рассказал Виталий Козловский.

Однако он почувствовал, что после этих призывов сестра с мужем "замялись, пауза была". В память об отце, скончавшемся в августе 2021 года, ссориться с родней артист не стал, но общения не продолжил.

Важно! В апреле Виталий Козловский рассказывал, что целых 10 дней пытался достучаться до сестры из Москвы, а затем "проклял и послал куда подальше".

Почему племянник Козловского хочет сбежать из россии

С племянником из Москвы Козловский не общался целый год, но недавно он объявился. Как выяснилось, парень, по имени Валерий, звонил звездному дяде, чтобы поддержать его и Украину, в которой сам родился.

"Он говорит: "Мне очень досадно за все то, что сейчас происходит в моей стране. Я с мамой иногда говорю, она что-то понимает, как-то поддается, но потом проходит время и все, снова все сначала надо проходить. Я здесь не могу жить. Во-первых, не могу жить, потому что они здесь все действительно зомби, они поддаются телевидению и пропаганде, они не понимают", – вспомнил Виталий Козловский слова племянника.

Так юноша хочет выехать из России, однако в какую страну – не признается.

Полное интервью Виталия Козловского: смотрите видео онлайн (о родственниках из россии – на 20:30)