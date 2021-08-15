О смерти отца 36-летний Виталий Козловский рассказал на личной странице в инстаграме. По словам артиста, он объявил о потере не ради того, чтобы ему сочувствовали фанаты и коллеги. Певец хочет, чтобы за душу покойного папы помолилось как можно больше людей.
Читайте также Впервые за 13 лет: отец Бритни Спирс отказался быть ее опекуном
Текст публикации Виталия Козловского
"Дорогие друзья. У меня сегодня очень тяжелый день – ушел из жизни мой лучший папа в мире – Виталий Сергеевич Козловский. Пишу не для сочувствия, прошу вас помолиться за душу раба Божьего Виталия, или просто взглянуть на эти фотографии и мысленно пожелать душе моего папы вечного покоя", – написал певец.
Певец опубликовал архивные кадры с папой. На одних он предстал маленьким на его руках, а на других позировал уже успешным артистом. Особенно щемящим показалось видео, снятое на праздновании 74-летия Виталия Козловского. В кругу близких он задувал свечу на торте.
Фото Виталия Козловского с отцом
Маленький Виталий Козловский с отцом / Фото из инстаграма певца
Маленький Виталий Козловский с родителями / Фото из инстаграма певца
Виталий Козловский с отцом / Фото из инстаграма певца
Виталий Козловский с отцом / Фото из инстаграма певца
Что известно об отце Виталии Козловском
- Семья певца жила во Львове, а его отец работал электриком. Более 20 лет назад мать Козловского уехала на заработки в Италию, где устроила личную жизнь, а детей – Виталия и Елену – оставила на мужа.
- Недавно певец признался, что родители разъехались неспроста. Его мать изменяла отцу, когда сыну было всего четыре года. Мужчина якобы все знал, однако не подавал на развод ради детей.
- В конце 2019 года Виталий Козловский купил отцу квартиру в Киеве и перевез его ближе к себе. Так, артист обустроил его личную жизнь – помог найти любимую. До самой смерти мужчина был влюблен в женщину Нину, работавшую консьержкой в его доме.