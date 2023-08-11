Напомним, что Хливнюк сейчас сражается на Юге. Он занимается аэроразведкой – является оператором ударных дронов. Еще раньше певец заявлял, что до победы Украины в войне еще далеко.

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Артист на днях со своей группой выступил на благотворительном матче в Лондоне. Перед этим он посетил студию HARDtalk и пообщался со Стивеном Сакуром. Во время разговора Андрей Хливнюк обратился к западной аудитории и попросил предоставить Украине оружие.

Его спросили о том, волнует ли его моральное состояние украинцев, уже полтора года живущих в войне. На это Хлывнюк ответил эмоционально.

Меня волнуют ваши певцы, которым придется научиться тому, чему научился я… Я очень переживаю, что вы не видите во мне своего близкого соседа. Если же видите, то дайте мне все оружие, которое вы дали бы своим ребятам, чтобы защитить вас от зла… А если вы не дадите, то ваши певцы, сыновья и братья станут пулеметчиками и пилотами дронов, как я,

– высказался Андрей.

Артист также объяснил, почему добровольно ушел воевать.

"Наших детей обстреливать, людей убивали… Дело здесь было не в выборе, я взрослый мужчина и люди нуждались в моей помощи. Так что ты просто идешь защищать, потому что все происходит у тебя дома.. На самом деле у вас нет выбора", – ответил Хливнюк.

По его мнению, Путин является военным преступником, и его нужно достать мертвым или живым. "Тогда это будет конец войны", – добавил он.

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