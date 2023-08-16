Мой ангел, – Виталий Козловский трепетно обратился к отцу, который умер 2 года назад

Вчера, 15 августа, певец и недавно защитник Виталий Козловский щемяще обратился к своему отцу в годовщину его смерти. Исполнитель лишился родного человека 2 года назад. У них были очень близкие отношения, поэтому артист тяжело переживал его смерть.

Умер отец Виталия 15 августа 2021 года. Выяснилось, что у него были проблемы с легкими, поскольку он много курил. Это и послужило причиной смерти.

К теме Слава Богу, что мы живы – Виталий Козловский испугал фанов новым видео с фронта

Виталий Козловский обратился к отцу в годовщину его смерти

В своем инстаграмме исполнитель поделился фотографией отца и трогательно ее подписал.

Папа, мой ангел! Уже 2 года без тебя. Ты в сердце моем. Навсегда,

– отметил певец.



Отец Виталия Козловского / Скриншот с инстаграмм-сторис

Что известно об отце Виталия Козловского