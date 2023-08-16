Мой ангел, – Виталий Козловский трепетно обратился к отцу, который умер 2 года назад
16 августа 2023, 12:59Читати новину українською
Источник:Виталий Козловский
Вчера, 15 августа, певец и недавно защитник Виталий Козловский щемяще обратился к своему отцу в годовщину его смерти. Исполнитель лишился родного человека 2 года назад. У них были очень близкие отношения, поэтому артист тяжело переживал его смерть.
Умер отец Виталия 15 августа 2021 года. Выяснилось, что у него были проблемы с легкими, поскольку он много курил. Это и послужило причиной смерти.
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Виталий Козловский обратился к отцу в годовщину его смерти
В своем инстаграмме исполнитель поделился фотографией отца и трогательно ее подписал.
Папа, мой ангел! Уже 2 года без тебя. Ты в сердце моем. Навсегда,
– отметил певец.
Отец Виталия Козловского / Скриншот с инстаграмм-сторис
Что известно об отце Виталия Козловского
- Семья певца жила во Львове, а его отец работал электриком. Более 20 лет назад мать Козловского уехала на заработки в Италию, где обустроила личную жизнь, а детей – Виталия и Елену – оставила на мужа.
- Впоследствии стало известно, что родители разъехались неспроста. Выяснилось, что мать изменяла отцу, когда сыну было всего четыре года. Несмотря на то, что мужчина все знал, он не подавал на развод ради детей.
- Виталий Козловский был очень близок с отцом, он считал его своим лучшим другом. Поэтому в конце 2019 даже купил папе квартиру в Киеве и перевез его ближе к себе.
- Кроме того, артист обустроил его личную жизнь – помог найти любимую. До самой смерти мужчина был влюблен в женщину Нину, которая работала консьержкой в его доме.