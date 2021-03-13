Полтора года назад певец Виталий Козловский перевез отца со Львова в Киев, тем самым обустроив его личную жизнь. В столице 73-летний мужчина нашел настоящую любовь. Артист признался, что папочка безумно влюблен, а его избранница – простая и необычайная женщина.

Если о своих отношениях Виталий Козловский не рассказывает вообще, то о романе отца – с удовольствием. Мужчина смог оправиться после измен жены, которая уже больше 20 лет живет в Италии с новой семьей, и стать счастливым в 73 года.

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Виталий Козловский о любви отца

С прошлого года отец певца живет в собственной квартире в Киеве, которую ему приобрел звездный сын. Его переезд со Львова был судьбоносным, так как женщина Нина, с которой он сейчас имеет отношения, работала консьержкой в том доме, в который заселился мужчина.

Виталий Козловский рассказал, что инициатором знакомства стал именно его отец. Общение с женщиной тот начал с фразы: "Только не влюбись в меня". Артист искренне восхищается папой, потому что он сумел стать счастливым даже несмотря на то, что был разочарован в женщинах.

Это самое удивительное, что произошло в его жизни. И в моей тоже. Я не могу нарадоваться счастью своего отца, который по обстоятельствам жизни был отчаявшимся в женщинах и точно не мог представить, что в свои 73 года он влюбится. Она простая, но такая необычайная женщина,

– рассказал певец.

По словам музыканта, сейчас отец живет с любимой Ниной. Они поддерживают друг друга, что трогает Козловского. По мнению знаменитости, это именно та женщина, которую папа искал всю жизнь. Потому что его мама Татьяна изменяла отцу и имела романы с другими мужчинами, когда сыну было всего четыре года.

"Ты не знаешь, где потеряешь, а где найдешь. Твой человек может быть всегда где-то возле тебя", – высказался артист.



Виталий Козловский с отцом / Фото Instagram / @vkozlovskiy