Известный украинский певец Виталий Козловский впервые решился рассказать о семейной драме. Артист признался, что мама Татьяна вела двойную жизнь и водила за нос мужа. Об изменах матери он знал с детства.

В новом интервью певец признался, что на карантине начали "вылезать" очень интимные вещи, связанные с личной жизнью его родителей. Мама Виталия Козловского Татьяна очень давно живет и работает в Риме и, по словам музыканта, имеет свою жизнь, а отец Виталий – в Украине. Проблемы у супругов были еще тогда, когда их сыну было всего четыре года.

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Мама Виталия Козловского изменяла отцу

Исполнитель поделился, что брак родителей дал трещину еще 30 лет назад. Он не стал называть вещи своими именами, однако намекнул, что его замужняя мама имела романы с другими мужчинами. Свидетелем этих отношений был сам Виталий Козловский.

Не хочу говорить об этом, мама будет недовольна, увидев это интервью. Я знал о ее жизни с четырех лет. Папа ходил оправдано со своей фамилией (Козловский – ред. Showbiz 24),

– поделился артист.

Однако музыкант заверил, что для него родители остаются неприкосновенно святыми людьми. Он и сейчас не осуждает маму за измены и пытается ее понять.

"Я это видел, но понимал, что рот нужно держать на замке, потому что папе это будет обидно. Но папа все знал. Это ее жизнь. И я не хочу лезть в ее жизнь. И я бы хотел, чтобы так же относились ко мне и моим ошибам мои дети. Я не имею права ее осуждать", – подчеркнул певец.



Виталий Козловский с родителями / Фото из инстаграма певца

Единственное, о чем до сих пор жалеет Виталий Козловский, что родители оставались вместе ради детей и продолжали быть парой, когда чувства поутихли. Он убежден, что расстаться им следовало еще в его детстве. Именно из-за этой детской травмы артист имеет глубокое сочувствие к людям, у которых не складывается личная жизнь.

Что известно о личной жизни Виталия Козловского

Напомним, что сам певец имел не менее драматические отношения. Его полуторагодовалый роман с телеведущей Раминой завершился скандальным разрывом. Девушка покинула звездного любимого накануне свадьбы, заявив, что не готова к браку. Впоследствии девушка раскрыла шокирующие подробности их отношений, которые негативно сказались на репутации Козловского.

С тех пор исполнитель не афиширует личную жизнь. По слухам, сейчас он встречается с концертной директором Юлией Бакуменко. В мае стало известно, что пара съехалась и живет вместе.