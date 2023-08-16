Помер батько Віталія 15 серпня 2021 року. З'ясувалося, що у нього були проблеми з легенями, оскільки він багато палив. Це й стало причиною смерті.

До теми Дякую Богу, що ми живі, – Віталій Козловський налякав фанів новим відео з фронту

Віталій Козловський звернувся до батька у роковини його смерті

У своєму інстаграмі виконавець поділився фотографією батька та зворушливо її підписав.

Татусь, мій янголе! Вже 2 роки без тебе. Ти в моєму серці. Назавжди,

– зазначив співак.



Батько Віталія Козловського / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про батька Віталія Козловського