Помер батько Віталія 15 серпня 2021 року. З'ясувалося, що у нього були проблеми з легенями, оскільки він багато палив. Це й стало причиною смерті.
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Віталій Козловський звернувся до батька у роковини його смерті
У своєму інстаграмі виконавець поділився фотографією батька та зворушливо її підписав.
Татусь, мій янголе! Вже 2 роки без тебе. Ти в моєму серці. Назавжди,
– зазначив співак.
Батько Віталія Козловського / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про батька Віталія Козловського
- Сім'я співака жила у Львові, а його батько працював електриком. Понад 20 років тому мати Козловського виїхала на заробітки в Італію, де облаштувала особисте життя, а дітей – Віталія та Олену – залишила на чоловіка.
- Згодом стало відомо, що батьки роз'їхалися неспроста. З'ясувалось, що мати зраджувала батька, коли сину було всього чотири роки. Попри те, що чоловік все знав, він не подавав на розлучення заради дітей.
- Віталій Козловський був дуже близьким з батьком, він вважав його своїм найкращим другом. Тож наприкінці 2019 року навіть купив татові квартиру в Києві та перевіз його ближче до себе.
- Окрім цього, артист облаштував його особисте життя – допоміг знайти кохану. До самої смерті чоловік був закоханий у жінку Ніну, що працювала консьєржкою в його будинку.