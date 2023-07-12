В полевых условиях и с котиками: Виталий Козловский показал, как живет во время боевой подготовки

В прошлом месяце Виталия Козловского мобилизовали в ВСУ. Уже более двух недель певец проходит обучение с бригадой Нацгвардии. Теперь он показал, в каких условиях живет во время боевой подготовки.

Козловский время от времени делится на соцсети кадрами с учений. Теперь 38-летний артист показал в Инстаграм-Сторис свой "полевой" дом.

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Музыкант опубликовал короткий ролик, на котором можно увидеть, в каких условиях он живет. В частности, Козловский сидел в большую палатку с кроватями и устланным поддонами полом.



Виталий Козловский на учениях / Скриншот по его инстаграм-сторис

Интересно, что в палаточном лагере вместе с военными живет много котиков, создающих чувство уюта даже в полевых условиях. Так, на кадрах можно увидеть троих "боевых" котят, окруживших Козловского.



Котики в палатке мобилизованного Козловского / Скриншот с его инстаграмм-сторис

Где сейчас Виталий Козловский: главное