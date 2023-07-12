11 июля Владимир и Елена Зеленские прибыли в Вильнюс, где начался саммит НАТО. Президент выступил на центральной площади города с мощной речью и поднял флаг Бахмута.

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Елена Зеленская в вышитой сорочке

Первая леди сопровождала президента в эффектном образе. Она выбрала кремовую вышиванку от украинского бренда GUNIA Project, вышитую вручную черными нитями. Оригинальный крой наряд отражает силуэт традиционной борщевской вышиванки, а орнамент вдохновлен рисованными гуцульскими изразцами.

Латунная пуговица в виде сердца и кромка с пушистыми помпонами завершили образ. Елена Зеленская также объединила вышиванку с черными прямыми брюками.



Зеленские в Литве / Фото с инстаграма первой леди

Заметим, в речь президента Зеленского отреагировали с овациями и увлечением. Все собравшиеся поддерживали его громкими возгласами. Лидер страны завершил выступление словами "Слава Украине! Слава Литве!", что тоже произвело фурор.

Следующий образ в синем костюме

После выступления президента и первой леди пригласили на торжественный ужин в Президентском дворце. По этому случаю Елена Зеленская сменила вышитую рубашку на образ в небесно-синем костюме украинского бренда Litkovskaya.

Это изысканный наряд оригинального кроя, состоящий из жакета и длинной юбки. Их украшают вышитые птички. Бежевые туфли и украшения от Poche Jewelry завершили второй аутфит супруги президента.