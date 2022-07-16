"Прожорливые убийцы": Потап написал эмоциональное стихотворение после обстрела Винницы

Украинский рэпер Потап эмоционально отреагировал на обстрелы Винницы. Он написал щемящее стихотворение и прочитал его на видео.

Украинский рэпер Потап отреагировал на обстрел Винницы щемящим стихом. Он опубликовал видео на странице в инстаграмме.

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Потап прочитал стихотворение о Виннице

Артист показался на черно-белом видео. В эмоциональном стихотворении он упомянул о городах Украины, подвергшихся обстрелам и разрушениям из-за российского вторжения. Также Потап назвал преступниками всех, кто причастен к ракетному удару по Виннице.

, также рэпер показал себя на видео после болезни. Около месяца назад ему защемило лицевой нерв , из-за чего он не мог говорить и выступать на благотворительных концертах.

Исполнитель не упомянул о всех городах, поэтому предложил написать о них фанам в комментариях: "Я хочу поддержать все города, которые я не назвал в этом стихотворении: Николаев, Кременчуг, Краматорск, добавьте свой город в комментариях".

Потап написал стихотворение о Виннице: смотрите видео

Як же жити нам

Куди дітися?

Ірпінь, Буча, тепер Вінниця

Ненажерливі

Вбивці ви

Одеса, Харків тепер Вінниця

Мама молода

І мале дитя

Херсон Маріуполь, тепер Вінниця

Клята ця війна

І нема кінця

Київ, Донецьк, тепер Вінниця

Я питаю долю

Я спитаю творця

За що Україна і Вінниця

Віддають себе

Віддають життя

А вони плетуть нісенітниці

І хтось дивиться

Комусь віриться

Що летіли Калібри по Вінниці

По воєнних лиш базах

Злочинці всі

Всі хто кров'ю вмив землю

У Вінниці!

Реакции звезд на ужасный обстрел Винницы