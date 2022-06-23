В странах Европы продолжаются благотворительные концерты в поддержку Украины. На днях такое мероприятие состоялось в Мадриде.

К слову Монатик признался, сколько личных денег отдал на благотворительность за время войны

Потап не выступил на концерте по болезни

В Мадриде прошел концерт, на котором выступили "Квартал 95", Настя Каменских, Монатик, Тина Кароль, Pianoboy и другие звезды. На западе также был Потап, но по болезни он не смог спеть на сцене. Он отправился к людям и собирал средства в поддержку Украины в картонную коробку.

Не смотря на то, что простудил нерв на лице и не мог выдать 1000% как исполнитель – не растерялся! И вышел собирать средства для Украины прямо к людям! Кроме цифровых донатов соотечественники отдали сегодня 10000 евро, которые я насобирал в картонную коробочку с нашим флагом.

– рассказал Потап.

Рэпер признался, что был доволен возможностью хотя бы таким способом поддержать людей.

"Для меня это было очень важно, не сказав ни слова на сцене, сделать то, что должен делать украинский артист сегодня – поддержать наших людей морально и передать все к центу на помощь Украине, увидеть родные глаза и с каждым сделать фото! Почти с каждым! Кто не успел сегодня, обязательно увидимся еще!" – поделился артист.

Потап показал видео с концерта: смотрите видео

В комментариях Потапа поддерживают поклонники и желают скорейшего выздоровления. Среди пожеланий есть и комментарий Джамалы.