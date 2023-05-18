К началу полномасштабной войны семья много путешествовала. Теперь, когда мужчинам запрещен выезд за границу, Григорий таки смог уехать из Украины, ведь многодетный отец. Однако его из-за этого раскритиковали в сети.

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Григория Решетника раскритиковали за поездку в Рим

В инстаграмме ведущий опубликовал фото и видео, где позирует с любимой женой Кристиной на улицах Рима. В сообщении он отметил, что эта поездка за границу по работе, однако не уточнил, что именно там будет делать.

Однако поездка Григория вызвала негодование в соцсети. Подписчики подчеркивают, что пока в Украине продолжается война, выставлять такие фото не вовремя.

Свое недовольство фаны выражают в комментариях:

"Не понимаю, зачем это выставлять! Только народ раздражаете!"

"Знаете, неладно выглядят такие видео в коротких штанишках и беленьких кроссовках по брусчатке Рима… Когда в Киеве взрывы, когда в Украине ежедневно похороны самых смелых – тех, кто не ушел от повестки, несмотря на троих детей".

"Совести нет, этими своими видео людей добивают! Григорий уже достаточно взрослый человек, так почему же ребята 18 лет нас защищают, а Гриша гуляет? Имейте совесть, блоггеры!"

"Ну почему одним можно свободно пересекать границу и гулять по Италии, а другим – нет?"

"Мы очень рады за вас, Гриша, но ваше видео – не совсем хорошо в такое время. Уважайте семьи военных".

"Да, у каждого своя жизнь, но в такое тяжелое время для всех украинцев это просто насмешка от вас".

"Хорошо гуляешь, Гриша".

"Многие мужчины, у которых 3 детишек в семье, воюют сейчас, а некоторых уже нет в живых. Конечно, это обычные семьи, у которых нет "крыши" в руководстве государства, вот и весь секрет".

"А как вы уехали за границу?"

Однако многие поклонники встали на защиту Григория. В частности, напомнили хейтерам, что Решетник – отец 3 детей, так что по закону имеет право выезжать за границу. Как ведущего поддерживают фаны:

"Вы невероятны. Надо жить дальше, а на хейт не обращайте внимания".

"Вы очень хорошая и добрая Семья! Берегите себя!"

"Кажется, что Гриша ушел спасать мир".

"Красавчик, любимый наш ведущий".

Напомним, что в ноябре Григорий Решетник также получил много хейта за фото с супругой в Праге. Поклонники тогда подвергли критике ведущего, потому что не все мужчины могут уезжать, месяцами не видятся с семьями.