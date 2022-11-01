MARUV (настоящее имя – Анна Корсун) заверила поклонников, что с ней все хорошо, однако о войне так ничего и не сказала.

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Предательница MARUV вышла на связь

В инстаграмм-сторис гастролерша опубликовала короткое сообщение, в котором обратилась к фанатам. Примечательно, что обращение написано на английском языке.

Привет всем. С MARUV все хорошо. Сейчас она находится в безопасном месте с ее семьей и ребенком. Благодарю всех тех, кто волновался за нее,

– написала артистка в сторону.



Предательница MARUV вышла на связь / Скриншот инстаграмм-сторис гастролерши

С начала полномасштабной войны MARUV не появлялась на публике. 15 февраля она объявила, что беременна. Уже тогда была информация о том, что Россия готовит нападение на Украину, звезды призвали мир ввести санкции, однако MARUV молчала.

В марте в России вышел эксклюзивный выпуск журнала HELLO, где опубликовали интервью с предательницей. В разговоре с журналистами MARUV рассказала о беременности и проблемах, с которыми столкнулась. Однако о войне не сказала ни слова.

Украинская ведущая Катя Осадча раскритиковала MARUV за игнорирование войны в Украине. Она послала ее вслед за российским кораблем и сказала отдать украинский паспорт.